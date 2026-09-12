Ninguno de los 61 pisos y casas de la Sareb en las comarcas figura en el listado de alquiler de vivienda asequible de Casa 47

Ninguna de las propiedades que tiene la Sareb en Deza y Tabeirós-Montes figura en la segunda convocatoria de sorteo de vivienda asequible cuya inscripción abrió el portal Casa 47 el pasado 31 de julio y cerrará el 21 de este mes. Casa 47 es una empresa pública de vivienda y suelo que se puso en marcha en 2025 para manejar los activos que en su momento tenían el antiguo Sepes y la Sareb, la Sociedad de Activos de la Reestructuración Bancaria que se creó en 2012 para dar salida a pisos, casas y promociones de vivienda embargadas durante la crisis del ladrillo.

En mayo tuvo lugar la primera convocatoria para acceder a una vivienda a precios razonables, entre las que aparecían varias ubicadas en Vigo,así como en Mieres y en las zonas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana. Ahora, de los 96 hogares que saldrán a concurso, tampoco vuelve a aparecer ninguno de los 61 repartidos entre Lalín, Silleda y Vila de Cruces. Ocurre lo mismo con el suelo sobre el que se podría construir vivienda de promoción pública. El buscador de inmuebles de la Sareb nos indica que el conocido como «banco malo» dispone en el municipio de Lalín de 32 viviendas, 11 anexos (son los garajes y trasteros) así como 3 unidades de suelo y una unidad calificada como «terciario», es decir, suelos y locales que solo pueden destinarse a albergar hoteles, restaurantes o comercio. En Silleda tampoco son desdeñables los activos que podrían mejorar el acceso a la vivienda, con 21 pisos y 29 anexos, así como un suelo en manos de la Sareb y otra unidad para usos terciarios. Cierra el listado Vila de Cruces, donde la Sareb dispone de 8 viviendas y 7 anexos. A nivel provincial, deberían pasar a Casa 47 un total de 347 viviendas, 247 garajes y trasteros, 111 obras en curso, 1.327 unidades de suelo para construir vivienda y otras 26 para uso terciario.

El inmueble que adquirió una constructora de Sarria en Lalín. / Bernabé / Javier Lalín

La previsión es que Sareb liquide todos sus activos antes de que remate noviembre de 2027. Ya en 2012, cuando se puso en marcha, tenía como horizonte un plazo de 15 años para mover toda esa vivienda y promociones embargadas. Puede liquidarlas mediante ese traspaso al portar del sistema público de vivienda, mediante donaciones como la que realizó en marzo del año pasado al Concello de Silleda o la venta de promociones inacabadas, como la de la rúa Álvaro Cunqueiro, en Lalín. Pero ya en 2025, cuando Sepes y Sareb comenzaron a dar forma a Casa 47, la segunda tenía a nivel estatal 8.707 contratos de alquiler social en vigor, más de otros 1.400 convenios aprobados pero pendientes de formalización y 311 activos vendidos a las administraciones públicas.

Una convocatoria cada tres meses

En Casa 47, las dos convocatorias para acceder a un alquiler asequible pusieron a disposición 816 viviendas procedentes en su momento de la Sareb. Los contratos de alquiler tienen una duración inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años (si el beneficiario mantiene la mayoría de los requisitos) y hasta un tope de 75. Para poder entrar en esos sorteos, no se puede tener una vivienda en propiedad y los ingresos de la unidad familiar deben estar entre 2, y 7,5 veces el IPREM, de modo que deben oscilar entre los 16.800 y los 63.000 euros netos al año. La renta mensual que deben abonar las familias que accedan a ese alquiler asequible no debe superar el 30% de la renta media del municipio. Para hacernos una idea, el informe del Observatorio Galego da Vivenda de julio indica que en Lalín el arrendamiento de una vivienda de protección social en Lalín costaba en ese mes casi 437 euros, por debajo de los 447 de A Estrada y superando los más de 386 de Silleda.

Las viviendas se asignan por sorteo ante notario y la previsión de Casa 47 es lanzar una convocatoria pública cada 3 meses. En esta segunda convocatoria a punto de cerrar el plazo para poder participar, además de viviendas en A Coruña y Lugo, fuera de Galicia también están disponibles hogares en Cataluña, Valencia, Navarra y Asturias. Al margen de las construcciones que irá traspasando la Sareb, el Estado destinará recursos y suelos de ocho antiguas instituciones penitenciarias para poder construir nuevas viviendas. Otra administración, en este caso la Xunta, adjudicó en julio a Proyecon Galicia SA la construcción de 17 viviendas de promoción pública en una parcela cedida por Lalín en el Agro de Lalín de Arriba.