Más de 3.600 personas visitaron el monasterio de Carboeiro en agosto

El monasterio de Carboeiro tira de refranero y hace su agosto, aunque sea una expresión más metafórica que económica. Durante el pasado mes, el antiguo cenobio recibió a 3.657 visitantes, una cifra que se coloca entre los cinco mejores registros de un mes de agosto contabilizados hasta la fecha. Culmina, además, un verano en el que en junio contabilizó 1.636 visitas, que llegaron a las 1.967 en julio.

El perfil de las personas que visitan el monasterio en agosto mantiene la tendencia habitual: predominan las mujeres de entre 35 y 65 años, que llegan sobre todo en vehículo particular y acompañadas de su familia, tras conocer o localizar el monumento a través de búsquedas en internet. Solo un 7% de los visitantes llega a pie, ya sea a través del Sendeiro do Deza o ya sea desde el entorno del balneario ubicado al otro margen del río. El Sendeiro do Deza, precisamente, enlaza el cenobio con la Fervenza do Toxa, a la que se desplazan en la misma jornada el 85% de los turistas que visitan Carboeiro. Estos datos evidencian el atractivo conjunto que representan el cenobio, la catarata y la ruta «combinando patrimonio, natureza e sendeirimos nunha mesma contorna», indican desde el Concello. Carboeiro, además, suele ser escenario de conciertos así como de talleres de danza e incluso sesiones de yoga.

Procedencia

En cuanto al origen de los visitantes, las personas que proceden de fuera de Galicia suponen el 53% de las visitas de agosto, al llegar a las 2.050 personas. Sobresalen, en esta cifra, los 731 de Madrid. De las más de 1.100 visitas de gallegos destaca la provincia de Pontevedra y también A Coruña, en su caso con 130. Por lo que se refiere al turismo internacional, encabezan el listado Francia, con 99 visitantes, Alemania, con 67, Holanda, con 56, e Inglaterra, con 41.

El monasterio de Carboeiro adopta su horario a la luz natural, de modo que desde este miércoles, día 16, abrirá de martes a domingo, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.00 horas. Los lunes estará cerrado. El horario se mantiene hasta finales de octubre, cuando volverá a mudar debido al cambio de hora.