Xuntos llevará a pleno el proyecto de humanización de Rúa do Cine

Xuntos polo Noso Concello, el partido político que gobierna el Concello de Vila de Cruces, llevará a la próxima sesión plenaria la aprobación del proyecto de humanización de Rúa do Cine. El ejecutivo que encabeza Luis Taboada le aclara tanto al PP como al edil no adscrito Julio López que lo que se aprobó en el pleno de mayo fue el convenio de colaboración con la Diputación para poder cofinanciar estos trabajos.

Días atrás, el Concello mantuvo un encuentro con los vecinos para explicarles los pormenores de esta intervención. Así, las aceras pasarán a tener 1,80 metros de ancho, «que é a medida mínima esixida para cumprir coas condicións da subvención» y que permitirán priorizar el tránsito peatonal, como ya se hizo en otras calles del casco cruceño y en diversas intervenciones en concellos vecinos como Lalín y Silleda. El espacio restante, como indica el gobierno en su perfil de la red social Facebook, queda para la plataforma, de modo que ésta puede disponer o bien de una vía de sentido único con aparcamiento a ambos lados o bien de una vía de doble sentido de circulación pero con zona de estacionamiento solo en un lateral.

En ese encuentro al que además de los vecinos también acudieron los comerciantes, la mayoría optó por mantener los dos sentidos de circulación. Xuntos apunta, además, que a esa reunión solo acudió el portavoz del BNG, Álex Fiúza, de modo ue no estuvieron presentes ni PP ni López ni tampoco el edil de Nova Alternativa, Manuel Souto. Sin embargo, «resulta curioso que tanto PP como López falen con tanta rotundidade dunha xuntanza á que non asistiron», lamenta el gobierno.