Festival
The Burger Top reúne diez hamburguesas premiadas en A Estrada
La propuesta gastronómica arrancó ayer en la Praza da Constitución y permanecerá hasta el domingo con varias opciones gourmet
A Estrada acoge desde este jueves una nueva propuesta gastronómica centrada en uno de los platos más populares de los últimos años. The Burger Top abrió sus puertas en la Praza da Constitución, donde permanecerá hasta el próximo domingo, día 13, con una selección de hamburguesas gourmet preparadas y servidas en distintos food trucks.
La iniciativa reúne diez hamburguesas ganadoras, según la promoción del evento, con diferentes elaboraciones pensadas para ofrecer al público una experiencia alejada de las propuestas convencionales. La cita está dirigida tanto a los aficionados a este tipo de cocina como a quienes quieran probar distintas recetas durante los cuatro días de actividad.
Las hamburguesas se sirven acompañadas de patatas y bebida, dentro de un formato pensado para consumir en el propio espacio habilitado en la plaza. Los precios de las propuestas parten de los 12 euros, según la información difundida previamente sobre esta parada del recorrido gastronómico.
La llegada de The Burger Top amplía durante estos días la oferta de ocio y gastronomía del centro de A Estrada. El evento continuará hoy viernes, mañana sábado y el domingo, de modo que vecinos y visitantes dispondrán todavía de tres jornadas para acercarse a la plaza y probar las diferentes propuestas.
La cita forma parte del recorrido itinerante de The Burger Top, que está llevando esta propuesta gastronómica por diferentes localidades. En A Estrada, la actividad se concentra en la Praza da Constitución, con las hamburguesas como principal reclamo durante todo el fin de semana.
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