Silleda, Agolada y Cerdedo competirán en el Certame Galego de Bandas

Las bandas de música de Silleda, Agolada y Cerdedo participarán en la XIX edición del Certame Galego de Bandas de Música, que se celebrará los días 10 y 11 de octubre en el Pazo da Cultura de Pontevedra. Las tres agrupaciones competirán en dos de las cinco secciones previstas en una convocatoria que este año introduce cambios en el sistema de participación y valoración.

Las formaciones de Agolada y Cerdedo coincidirán en la sección tercera, cuyos conciertos comenzarán el sábado 10 a las 17.00 horas. La formación dezana, dirigida por Miguel Adrián Pazos Alonso, presentará un programa integrado por Bagaxes, de Carlos Rodríguez Torres; Cantigas, de Iago Hermo Martínez; y Terra de Reis, de Pere Sanz Alcover. La Banda de Música de Cerdedo, dirigida por José Luis Loureiro Durán, interpretará Lugo-Ferrol, de Gregorio Baudot; Cantigas, de Iago Hermo Martínez; y La Quintessenza, de Johan de Meij. Ambas formaciones tendrán como rivales en esta sección a la Banda Xuvenil de Barro, A Lira de Ribadavia y la Banda Juvenil do Vale.

Como preparación para esta cita, la Banda de Música Municipal de Agolada ofrecerá un concierto el 26 de septiembre, a las 20:00 horas, en la sala Tuno Valdés del Auditorio Municipal de Lalín. La junta de gobierno local lalinense autorizó el pasado día 4 a la Asociación de Amigos da Banda de Música Municipal de Agolada el uso de este espacio entre las 16:30 y las 21:30 horas para realizar un ensayo previo y la posterior actuación.

La representación comarcal continuará el domingo 11 con la Banda de Música Municipal de Silleda, que competirá desde las 16:30 horas en la sección primera. Bajo la batuta de Rafa Agulló Albors, interpretará Mediterráneo, de Juan Alborch Miñana; O mar dos ausentes, de Álvaro Cámara López; Sinfonía n.º 2 De la Mar, de Martínez Gallego; y Bicos de mar, de León Durán. Frente a la agrupación trasdezana estarán la Banda Cultural de Salceda de Caselas y la Banda Unión Musical de Meaño.

La decimonovena edición del certamen convocará a otras formaciones gallegas y portuguesas en las demás secciones. Así, en la segunda, prevista para el domingo 11 a las 10:30 horas, contará con la Filarmónica Artística Pombalense, la Banda Musical de Lagares, la Banda de Música Santádega de Coles y la Banda Musical de Fornos. El sábado 10, la juvenil comenzará a las 12:00 horas con la Banda Juvenil de Monção y la Banda Juvenil de Figueiredo, mientras que la infantil, desde las 11:00, reunirá a Chikiband, la Filarmónica Juvenil da Academia de Música da Fortaleza de Valença y la Banda Infantil da Escola de Música de Salvaterra.

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La edición de 2026 supondrá también un cambio en la filosofía del certamen. La Federación Galega de Bandas de Música Populares introduce el denominado «concerto integral», con el que la actuación se concibe como una propuesta artística completa y con un hilo conductor propio. El jurado valorará la calidad musical, pero también la coherencia, el equilibrio y la identidad global del concierto, con una puntuación máxima de 100 puntos. En las secciones primera, juvenil e infantil se amplía, además, la posibilidad de escoger entre tres obras obligadas.