Semana Verde vuelve a licitar la mejora de las instalaciones hípicas

La Fundación Semana Verde vuelve a licitar la mejora de sus instalaciones hípicas, después de que el anterior proceso quedase desierto al no presentarse ninguna empresa. En esta ocasión, el plazo para remitir ofertas está abierto desde este jueves, 10 de septiembre, hasta el día 23, y con un presupuesto (IVA incluido) que asciende a los 837.357 euros.

La intención de la fundación es que las obras comiencen el 15 de noviembre y duren dos meses. A los trabajos de 2026 se destinan 43.000 euros, mientras que a los que se realicen en 2027 se asignan otros 794.357. La reforma afectará sobre todo a la pista central, donde podrán celebrarse torneos nacionales e internacionales, además de promover la formación de jinetes y entrenadores. Esta pista principal tiene 7.856 metros cuadrados de superficie, una tribuna para 1.500 personas, un área al aire libre para otros 800 espectadores. A esta pista principal se suma una pista anexa de calentamiento, con 1.090 metros cuadrados con suelo de arena, y la zona de caballerizas, con 92 boxes.

La pista central tiene césped natural, pero está tan deteriorado que ya no drena bien y en época de lluvias presenta charcos. Por eso, es preciso cambiar este suelo por una pista de arena de microsílice y fibras geotextiles, con riego y drenaje interno que permitan emplearla todo el año. El proyecto incluye otras intervenciones, como la retirada del vallado de madera (varias uniones entre los travesaños y los postes están oxidadas) y la colocación de un bordillo de separación entre la propia pista y el perímetro.

De cara a que estas instalaciones hípicas sean un centro de referencia para la competición ecuestre, están previstas actividades en colaboración con el norte y centro tanto de España como de Portugal. A día de hoy, en Galicia hay más de 5.100 jinetes federados, vinculados sobre todo a clubs pequeños y medianos.