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El PSOE pide en Lalín y A Estrada subir y adelantar las ayudas para material escolar

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redacción

A Estrada/ Lalín

Los grupos municipales del PSOE de A Estrada y Lalín reclaman que se agilice la tramitación de las ayudas para material escolar y que se incremente su cuantía. Ambas formaciones consideran que deben llegar a las familias cuando afrontan los gastos del inicio de curso, y no meses después.

En A Estrada, la concejala socialista Amalia Lago critica que la convocatoria de este año todavía no se haya publicado y recuerda que el pasado ejercicio salió a finales de agosto. «Son axudas pensadas para aliviar o esforzo económico que supón para as familias afrontar o inicio do curso escolar. Non é de recibo que tarden en publicarse cando precisamente é agora cando as familias teñen que facer fronte á compra de libros e material», señala.

Lago también cuestiona que la cuantía máxima continúe fijada en 100 euros en un año en el que el Concello llegó a recaudaciones récord tras la subida del Impuesto de los Bienes Inmuebles (IBI).

En la misma línea, desde Lalín, la portavoz socialista, Alba Forno, propone elevar de 100 a 150 euros por alumno las bolsas municipales y aumentar la partida, que este curso cuenta con 25.000 euros. El PSOE cuestiona que sean 5.000 euros menos que el ejercicio anterior, una reducción del 17 %, pese a la ampliación de los límites de renta.

Forno cita la última encuesta de la OCU, que sitúa en 548 euros por alumno el gasto medio inicial en libros, material, ropa y calzado. «Todo subiu nestes anos, por iso cremos que hai que actualizala a 150 euros e poñer máis recursos para que poida chegar a máis familias», afirma.

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Los socialistas de Lalín también reclaman, al igual que en A Estrada, adelantar la convocatoria y la resolución para que los vales estén disponibles antes del comienzo de las clases. «Unha axuda para a volta ao cole ten que chegar na volta ao cole, non cando as familias xa pagaron».

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