Piden ocho y seis años de cárcel para dos estradenses por tráfico de drogas

La Fiscalía Provincial de Pontevedra ha solicitado la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial contra dos personas acusadas de vender cocaína en el municipio de A Estrada entre septiembre y octubre de 2025. Según sostiene el Ministerio Público, ambos actuaban de manera conjunta distribuyendo la sustancia a consumidores en las inmediaciones de su domicilio, en la parroquia de Matalobos, así como en pistas forestales de difícil acceso de la zona.

El principal acusado, cuenta con antecedentes por narcotráfico y permanece en prisión provisional desde octubre de 2025. La Fiscalía le atribuye al menos siete operaciones de venta directa realizadas durante dicho mes, en las que los agentes interceptaron a los compradores con envoltorios de cocaína que oscilaban entre los 0,11 y los 5,07 gramos.

La operación policial culminó el 31 de octubre con el registro de la vivienda de los sospechosos y de un vehículo Mercedes C350 vinculado a ellos. En el interior del coche se localizaron más de 2,1 kilos de cocaína distribuidos en varios paquetes, de los cuales dos habían sido trasladados previamente por la coacusada. La Fiscalía estima que el valor de la droga intervenida en el vehículo superaría los 212.000 euros en el mercado ilícito. Además, en el domicilio se incautaron dinero en efectivo, una báscula de precisión y utillaje para la preparación y dosificación de las dosis, confirmando también que utilizaban tres vehículos adquiridos con las ganancias del negocio ilícito.

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El Ministerio Público califica estos hechos como un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño, concurriendo la agravante de notoria importancia y la de reincidencia en el caso de él. Por todo ello, la acusación solicita una pena de 8 años de prisión y 700.000 euros de multa. Para su pareja reclama 6 años y medio de cárcel y una sanción económica equivalente.