El Pazo de Oca recibió a más de 3.400 visitantes en verano

El Punto de Atención Turística instalado en el Pazo de Oca cerró la temporada alta de verano con 3.411 visitantes atendidos durante los meses de julio y agosto, de los cuales más del 12% procedían del extranjero. Las cifras del Concello de A Estrada reflejan así el atractivo turístico de este enclave, conocido como el «Versalles Galego», y avalan el funcionamiento del servicio de información habilitado en la parroquia durante la época de mayor afluencia.

El flujo de visitantes, no obstante, fue notablemente superior en agosto, cuando se registraron 2.138 usuarios, frente a los 1.273 contabilizados en julio. De este modo, el segundo mes del verano estuvo cerca de duplicar las visitas del primero. También aumentó el número de turistas extranjeros, que pasó de 153 en julio a 310 en agosto, representando estos últimos el 13% de las personas atendidas durante ese mes.

En cuanto a la procedencia internacional, Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal y Países Bajos fueron los países que aportaron un mayor número de visitantes al entorno del Pazo de Oca. Dentro del turismo nacional, por su parte, Madrid y Andalucía encabezaron el listado de comunidades de origen, seguidas de Cataluña.

El principal motivo señalado por los visitantes para acercarse hasta A Estrada estuvo relacionado con el interés cultural y, especialmente, con el Pazo de Oca, que se mantiene como uno de los recursos turísticos más populares del municipio.

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Las condiciones meteorológicas también tuvieron su reflejo en las estadísticas, ya que los días de mayor calor, coincidiendo con la alerta roja, fueron precisamente los menos concurridos en el punto de información. Pese a ello, el servicio contabilizó más de 3.400 usuarios a lo largo de los dos meses de temporada alta, con agosto como el periodo de mayor actividad y con una presencia destacada, además, de visitantes procedentes de otros países.