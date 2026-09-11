Sanidad
Un paciente de Lalín vuelve a reclamar al Sergas por una cita preferente pendiente desde mayo
El afectado asegura que «a situación segue igual» más de un mes después de hacer pública su queja, mientras el Sergas responde que la atención se programará conforme a criterios de priorización clínica
Un paciente de Lalín ha vuelto a presentar una reclamación ante el Servizo Galego de Saúde por una consulta preferente de Traumatología que, según expone, continúa pendiente de asignación desde el pasado mes de mayo. El afectado ya había hecho pública su situación a comienzos de agosto y ahora insiste en que no se han producido cambios.
«A situación segue igual», trasladó el paciente a este periódico junto con la nueva reclamación, presentada el 9 de septiembre, y la respuesta remitida posteriormente por el Sergas. En su escrito, el afectado señala que continúa «pendente de citar dende o mes de maio, cunha cita supostamente preferente» y cuestiona que, después de varios meses, siga sin conocer cuándo será atendido. Reclama, asimismo, «unha explicación razonable do motivo polo cal se está a xogar coa miña saúde».
El caso se remonta, al menos, al pasado 28 de mayo, cuando presentó una primera reclamación para solicitar que se agilizase una consulta que constaba como preferente. En aquella ocasión, el Sergas confirmó que figuraba una solicitud fechada el 11 de mayo, aunque aseguraba que no existía «demora ou incumprimento de prazos segundo a indicación médica e a prioridade atribuída». El paciente discrepó entonces de esta valoración y denunció públicamente las demoras en Traumatología del área sanitaria de Santiago.
Sin concretar fecha
La nueva reclamación recibió respuesta el 10 de septiembre. La Unidade de Admisión del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) explica que la asignación de citas se realiza conforme a «criterios de priorización clínica», teniendo en cuenta la urgencia o necesidad asistencial de cada paciente.
El Sergas añade que, una vez establecida la prioridad, las citas se programan en las agendas de los profesionales, sometidas a «continuas actualizacións para garantir a actividade asistencial». «A súa atención está garantida, e será programada segundo os criterios indicados», recoge la contestación, que también pide al paciente que mantenga actualizados sus datos de contacto para cuando sea llamado.
La respuesta no aporta, sin embargo, una fecha concreta ni una previsión aproximada para la consulta. Es, precisamente, este punto el que vuelve a cuestionar el paciente, que sostiene que su situación permanece sin cambios pese al carácter preferente de la cita y a las reclamaciones presentadas.
En su denuncia anterior, el afectado reclamaba también a la Consellería de Sanidade medidas para reducir los tiempos de espera en Traumatología y advertía de que estas demoras podían afectar igualmente a otros pacientes de Deza derivados a consultas especializadas en Santiago.
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