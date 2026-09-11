El obradoiro A Carqueixa mejora espacios públicos de Lalín

El taller de empleo A Carqueixa avanza en su tercer mes de funcionamiento con distintos trabajos de mejora en instalaciones municipales y espacios públicos de Lalín. El programa, iniciado el pasado 29 de junio, cuenta con veinte alumnos-trabajadores, diez en la especialidad forestal y otros diez en pintura decorativa en construcción.

En el área forestal, los participantes han realizado durante las últimas semanas tareas de desbroce y silvicultura en el entorno de varios centros sociales, entre ellos los de Alperiz, Méixome y Bermés, además de la Carballeira das Casianas, en el polígono Lalín 2000.

Por su parte, el alumnado de pintura ha centrado buena parte de su actividad en el campo de fútbol, donde se iniciaron trabajos en las gradas y vestuarios, y en el Auditorio Municipal. En este último equipamiento se está pintando la estructura exterior de madera.

«Estamos a falar de traballos que teñen unha repercusión directa no coidado dos nosos equipamentos. O campo de fútbol, o Auditorio e os centros sociais son espazos de encontro e de actividade para moitas persoas, e o obradoiro está a contribuír á súa mellora mentres o alumnado adquire destrezas para o seu futuro profesional», destaca la concejala de Emprego, Beatriz Canda.

En las próximas semanas está previsto finalizar las intervenciones en marcha e iniciar nuevos trabajos de pintura en centros sociales, además de continuar con las tareas de desbroce y silvicultura en diferentes parroquias. Canda incide en que «o obxectivo é que as persoas participantes aproveiten esta oportunidade para mellorar a súa cualificación, gañar experiencia e afrontar con máis ferramentas a súa incorporación ao mercado laboral».

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A Carqueixa tiene una duración de nueve meses, hasta el 28 de marzo de 2027, y cuenta con una aportación de 479.052 euros de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.