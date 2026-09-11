Segunda vida para objetos olvidados en A Estrada

Lo que para unos ocupa espacio en casa, para otros puede ser justo lo que estaban buscando. Esa es la filosofía de O Mercadiño, que regresa a A Estrada con su tercera edición para poner en circulación ropa, libros, juguetes, discos, decoración y otros objetos que sus propietarios ya no utilizan. Dieciséis particulares tomarán la sala Abanca desde hoy viernes 11 al domingo 13, de 9.00 a 22.00 horas, de para vender directamente sus pertenencias y demostrar que antes de tirar siempre hay una segunda opción: reutilizar, compartir y alargar la vida de las cosas.

La iniciativa de Conciencia Galicia parte de una idea sencilla: antes de tirar algo, buscar a alguien que pueda darle uso. "A idea é darlle unha segunda vida a todas esas cousas que aínda poden ter moitos usos", explica Vanessa Agra Manzano, coordinadora y organizadora. Cada participante gestiona su puesto, fija los precios y decide las condiciones de venta, por lo que el encuentro funciona también como una venta directa entre particulares.

La variedad será uno de los rasgos de esta convocatoria. Habrá personas con grandes cantidades de ropa y otras que ofrecerán juguetes, libros, elementos decorativos, discos u objetos elaborados por ellas mismas. También participarán dos menores con sus propias creaciones. La mezcla de edades y perfiles refuerza el carácter abierto de una actividad que pretende acercar el consumo responsable a públicos diversos.

O Mercadiño se celebra en la sala Abanca de la calle Calvo Sotelo de A Estrada. / FDV_Externas

El trasfondo ambiental es el eje de la propuesta. Conciencia Galicia nació con fines vinculados al cuidado del entorno y utiliza el mercadiño para trasladar a la vida cotidiana conceptos como la reutilización, el aprovechamiento de recursos y la economía circular. "Queremos concienciar sobre as posibilidades de reutilizar e aproveitar os produtos, evitando na medida do posible o exceso de consumo", señala Agra Manzano. La intención es reducir el descarte y alargar la vida útil de bienes que todavía conservan valor.

El interés por participar confirma la demanda de este tipo de iniciativas. La organización asegura que prácticamente todos los espacios disponibles para septiembre están cubiertos y que ha recibido más peticiones de las que puede atender. Quienes quieran sumarse a próximas convocatorias pueden solicitar información a través de mercadinhoconciencia@gmail.com. "Hai moita xente que quere participar e agora mesmo hai máis demanda que espazo dispoñible", apunta la coordinadora.

El proyecto comenzó en octubre de 2025 con una primera convocatoria dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años, en la que, además de la venta de artículos de segunda mano, se programaron talleres sobre bienestar, salud, alimentación y hábitos vinculados a una vida más sostenible. La experiencia tuvo continuidad en marzo de 2026, cuando el formato volvió a la sala Abanca y se abrió a un público más amplio, con ropa, libros, juguetes y otros útiles que sus propietarios ya no utilizaban.

En la edición de este fin de semana participarán 16 particulares. / FDV_Externas

Tras esas experiencias, la cita de septiembre supone un nuevo paso hacia la consolidación del formato. La asociación estudia mantenerlo con una periodicidad aproximada de tres ediciones al año, aunque las fechas se concretan de manera independiente. La siguiente convocatoria podría llegar a finales de noviembre o principios de diciembre.

Más que un espacio de compraventa, O Mercadiño aspira a convertirse en un punto de encuentro alrededor de hábitos de consumo consciente. La organización anima a la ciudadanía a acercarse durante el fin de semana, tanto para buscar artículos a los que dar uso como para conocer una alternativa al modelo de comprar, acumular y desechar. "Trátase de intentar deixar un mundo mellor para os que veñen detrás e reducir a nosa pegada ambiental", resume Vanessa Agra Manzano.