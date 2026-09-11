Entrevista | Francisco Javier Vázquez Losada Gañador do XI Concurso Balbino de Relatos
«‘A luz de quedar’ fala de sentimentos e da xente que vai e vén»
O literato e avogado afirma que «me obrigo a escribir en galego» en lembranza da súa nai
Teño que confesarlle que cando lin o título da obra ,»A luz de quedar», pensei naquela luz de fóra que deixábamos prendida pola noite nas casas da aldea cando non había iluminación pública. Hai morriña neste texto?
Pois non ten nada que ver con esa luz, pero é certo que a trama, ainda que discorre nunha aldea imaxinaria de Galicia, podería pasar en calquer parte do mundo. ‘A luz de quedar’ fala de sentimentos, da xente que vai e vén e, sobre todo, da xente que ten un lugar ao que volver. A xeito de anécdota, inspireime en Vilouxe, unha aldea de Nogueira de Ramuin da que me falaba a asistena da familia cando viviamos en Ourense, pero por un erro de Word a aldea do libro é Vilaúxe.
Vostede naceu en Ourense pero vive en Madrid desde que tén 18 anos, e acaba de cumprir 59. Cústalle escribir en galego? Porque o fala sen ningún problema.
A verdade é que me obriguei a esribir en galego, e por consello da miña nai, para non perder o idioma. Comecei escribindo poemas, contos e despois un libro de contos. Cunha novela ainda non me atrevo, é certo.En galego ainda teño poucas cousas, porque me custa máis que en casteñán
Por iso xa ten publicado novelas en castelán, como «Rendijas» ou «Los átomos errantes», ademais de relatos breves cos que tamén ten acadado diversos premios. ¿Axudan estes galardóns a abrirse un oco no mundo literario, a darse a coñecer?
Os galardóns si axudan, sobre todo no ámbito da poesía (con «La vida en un día», por exemplo, logrou o Premio Blas de Otero 2008 Ayuntamiento de Majadahonda), pero o problema da poesía é que ten moi poucos lectores. Pensa que Luis Alberto de Cuenca, por exemplo, que é un poeta recoñecido, saca tiradas de só 300 libros. Coa novela igual é posible darse a coñecer un pouco máis. Penso que hoxe en día a xente escribe moito máis do que le. Temos en marcha desde hai 14 anis unha plataforma de webs culturais, Culturamas, e a verdade é que nos últimos anos nos chegan a diario varias propostas de libros. E hai un par de días escribiunos o director da Fundación García Márquez para compartir contidos. Pola nosa banda, estamos abertos a esa cooperación. Daquelas, cando empezamos con estas plataformas culturais, era cando tamén comezaban a expandirse as redes sociais de X, o que antes se coñecía como Twitter, e Facebook.
Facendo unha busca do seu perfil en internet, aparecen unha ampla referencia da súa produción literaria. E, sen embargo, vostede non se adica profesionalmente a escribir.
Non, son avogado e pai de tres fillas adolescentes (risas). Penso que ao longo da vida hai distintas etapas para escribir. Por exemplo, cando as miñas fillas eran máis nenas, escribin moito polo que agora podo dicir que «vivo de rentas», unha expresión que empregaba a miña avoa. ´Hai un par de anos que volvín escribir dunha maneira moito máis frecuente, e o certo é que neste verán case fixen máis escribir que bañarme.E hai que pensar que o oficio de crear un poema, un libro de contos ou unha novela non se limita só a escribir, senón a reler e a corrixir.
Entendo que, desa maneira, vostede non sufre a presión de escribir para presentarse a un premio, senón que xa ten feito o traballo de antes ou, como se di na miña terra, xa tén a cociña recollida por se hai visitas inesperadas.
Xusto. Eu por sorte escribo o que quero, e despois miro se estas obras se axustan aos premios que se van convocando. Fun finalista dunha edición do premio Planeta e, ademais de gañar o Premio Balbino de Relatos, estes días tamén me comunicaron que, con «Versos digitales», gañei as Justas Literarias de Reinosa.
Falaba antes das súas tres fillas adolescentes. Antes de presentar unha obra, sobre todo libros de relatos, a algún premio, utilízaas a elas como xurado?
A verdade é que non me fan moito caso (risas). E a verdade é que ningunha herdou tampouco a miña vea literaria, pero as tres son moi creativas: a maior fai animacións e as outras dúas tamén son moi creativas pero en cuestións vinculadas co deseño.
Dicíame antes que escribe en galego para manter vivo o idioma, e é cun libro de contos en galego co que gaña un premio vinculado a Xosé Neira Vilas, a quen se lle adicará en 207 o Día das Letras Galegas. Ten lido «Memorias dun neno labrego» ou outra creación deste xenio cruceño?
Non, e a verdade é que tería que ler algo del. Ademais teño pendente a recollida dese premio en terras galegas, nunha visita que debo coordinar posto que resido en Madrid e ademais debo viaxar a recoller outros galardóns en Mallorca, Tenerife e Reinosa.
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