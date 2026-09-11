Una lalinense en el polvorín ceutí

«La realidad que se vive en Ceuta no puede seguir abordándose como un fenómeno pasajero». De esta forma tan tajante se expresa Diana Ramos Rodríguez, profesional de Correos con arraigo en la comarca dezana y que lleva días bajo presión en su quehacer diario. Con raíces en la parroquia lalinense de Madriñán por parte de madre y en Merza (Vila de Cruces) por su padre, se estableció en la ciudad autónoma en abril de 2008 después de contraer matrimonio con un ceutí y haber dado a luz a una niña hace 20 meses. Tras casi dos décadas sintiéndose «caballa» (apodo cariñoso y el seudogentilicio con el que se conoce popularmente a los naturales de la ciudad autónoma) advierte que «Ceuta no puede seguir afrontando sola una realidad estructural que ya afecta a toda España y a Europa» y que «lo que estamos experimentando no puede entenderse como un problema puntual». Lamenta que tras la entrada masiva de 2021 el país continúe «sin tener los deberes hechos». Y describe un entorno tensionado por su condición geopolítica. La ciudad soporta una presión migratoria «completamente diferente a la de cualquier otro territorio» y reclama «vigilancia y planificación extraordinaria».

Exigencias a Europa

Ramos es crítica con el Ejecutivo. Recuerda que Pedro Sánchez dijo en su momento que Ceuta debe asumir una realidad estructural con miles de migrantes. Para ella, «ese reconocimiento alberga una clarísima intención de no retorno» y demuestra que «llevamos demasiado tiempo reaccionando tarde y con un enfoque erróneo».También reclama a la comunidad europea. Citando a Magnus Brunner, dice: «Si Ceuta es frontera europea, entonces no podemos sentirnos europeos únicamente cuando se habla de seguridad o de inmigración: necesitamos también el respaldo real, económico y material de Europa». Además, censura la gestión del centro temporal del Puerto. Sobre el ministro Óscar Puente, que dijo que «afectará algo a Ceuta, no California», califica la decisión en zona sensible de «poco sentido común y mucha prisa por tapar el problema». Exige escuchar a los ceutíes y denuncia que «la opacidad del Gobierno, incluyendo a nuestro Delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, da mucho a pensar», señala.

Tensión internacional y soberanía

La frontera entre España y Marruecos en este puno del norte de África es su mayor inquietud desde todos los puntos de vista para esta funcionaria lalinense apasionada de las motos y de la navegación a vela. «Me preocupa enormemente todo lo relacionado con nuestra frontera. Se ha llegado a colocar una puerta por el Gobierno Marroquí en la denominada zona de nadie, algo que genera inquietud porque hablamos de una frontera exterior de la Unión Europea y un insulto a nuestra soberanía». Añade que «la Casa Real Alauita viola cada vez que desea, navegando por nuestro mar territorial, sin dar aviso a las autoridades españolas». De igual forma, evoca las recientes reivindicaciones de ministros marroquíes para que Ceuta y Melilla vuelvan al «seno de la patria», declaraciones que «no deberían normalizarse ni pasar desapercibidas. Y ser recriminadas con contundencia».

Colapso, miedo y familia

El desgaste diario Diana Ramos lo vive junto a su marido y su hija de corta edad. Asegura que «Ceuta no puede vivir permanentemente con la sensación de estar en medio de una disputa que no ha elegido» y que «los ciudadanos ceutíes vivimos con ansiedad de manera continua». Alaba a Juan Vivas, presidente de Ceuta, «está remando solo, en medio de unas aguas en las que nuestro Gobierno de la Nación no quiere tomar el timón» y es «el orgullo de los Ceutíes». Alerta de plataformas afines a Marruecos que difunden de manera alarmante una toma militar el 20 de septiembre que «tomaría de 2 a 5 horas invadir la ciudad». «Marruecos usa la propaganda y los medios para movilizar a la población en su guerra híbrida. ¿Y España que hace ante esto?», se pregunta, criticando la conectividad gratuita al CETI con antena de 10.000 euros. La funcionaria lalinense describe servicios al límite: «Nos encontramos al límite. Todas las instituciones están trabajando casi exclusivamente para ellos». Relata que tras llamar al 112 tardaron «unos 20 minutos en llegar. Están saturados». Sobre los 114,7 millones de Bruselas afirma: «No necesitamos únicamente titulares sobre millones de euros; necesitamos saber dónde están llegando y qué resultados están produciendo». El miedo es palpable en toda la ciudad: «Yo personalmente me traslado en moto, y más de una vez he circulado con miedo. Miedo a ser asaltada en un semáforo», explica. Advierte que «la gente está ya hasta el hartazgo y cualquier día va a saltar la chispa detonante» y que «la ciudadanía tiene derecho a vivir tranquila». Pide investigar obras irregulares y alquileres abusivos, matizando que «no se puede criminalizar a todo un colectivo por los actos de unas determinadas personas, pero tampoco se puede ocultar un problema de seguridad por miedo a señalarlo».

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Refugio en A Bandeira

Diana Ramos relata una importante presencia militar «incluso en los accesos a supermercados» y concluye: «Yo quiero una Ceuta solidaria, porque ayudar a quien lo necesita forma parte de nuestros valores. Pero también quiero una Ceuta segura», «Ceuta no es un problema exclusivamente ceutí. Ceuta es frontera de España y frontera de Europa», «Ceuta no es un punto en un mapa. Aquí vivimos personas». Con vivienda en A Bandeira (Silleda) para desconectar junto a los suyos durante varias temporadas del año, agradece: «Gracias a todos los ayuntamientos de España que han ondeado y apoyado a Ceuta. Sobre todo al ayuntamiento de Lalín» y concluye con el ya clásico: «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende».