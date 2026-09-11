El IES que se quedó sin cafetería: «Sin poder vender bollería o refrescos, las cuentas no salen»

Pepe y María nos atienden en la cafetería del IES Manuel García Barros, aunque debemos esperar unos minutos. Es la hora del segundo recreo y los alumnos del centro se agolpan ante la barra para pedir bajo la atenta mirada de un grupo de profesores que disfrutan de sus cafés en la esquina del fondo. Los dos solventan la papeleta sin apuros. Llevan diez años llevando este servicio, aunque nunca se habían enfrentado a una situación así.

Cuando por fin logramos acercarnos a la barra nos encontramos con un escenario desconocido. Muchos chicles, caramelos de eucalipto, unas pequeñas bolsas tipo gusanitos, zumos y una caja de fruta variada con un cartel que anuncia «0,60 euros la pieza». Poco más al margen de los habituales bocadillos. Eso sí, nada de bacon.

El cambio tiene nombre y apellidos: Real Decreto 315/2025. La nueva normativa estatal, que comenzó a aplicarse este curso, fija nuevos criterios nutricionales para los alimentos y bebidas que se venden en las cafeterías y máquinas expendedoras de los centros educativos. Limita, entre otras cuestiones, los azúcares, las grasas saturadas y la sal, además de prohibir los productos envasados que superen determinados umbrales nutricionales y aquellos con más de 15 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.

Sobre el papel, la medida busca favorecer una oferta más saludable, con fruta, frutos secos, cereales preferentemente integrales y productos frescos. Para quienes viven de estas pequeñas cafeterías, sin embargo, supone rehacer buena parte de la oferta y, según explica el matrimonio de Forcarei, una reducción de ingresos que puede hacer inviable el negocio.

María Cabano llevaba dos años al frente de la cafetería del IES Avelina Valladares. Este curso debía decidir si prorrogaba la concesión durante otros dos años. Finalmente decidió no hacerlo. «Estamos un poco en el aire», explica, ante las dudas que les generaba la nueva situación.

La decisión no fue sencilla. En el Avelina Valladares hay menos alumnos y profesores que en el García Barros y, además, se trata de un alumnado más joven. La rentabilidad ya era ajustada antes de las nuevas restricciones. «Estos márgenes ya son muy justos», resume Pepe Silva. Quitar productos de elevada demanda, como determinada bollería, chucherías, algunos aperitivos o ciertos ingredientes de los bocadillos, supone perder parte importante de las ventas.

El bacon es un buen ejemplo. Era uno de los ingredientes más solicitados y ahora tampoco pueden utilizarlo como antes. Con las bebidas ocurre algo parecido: determinados refrescos quedan fuera si no cumplen los criterios establecidos. Algunas marcas están reduciendo el contenido de azúcar para adaptarse, pero no todos los productos pueden hacerlo.

«Vas a ganar mucho menos», explica Pepe. Y los alumnos tienen, además, un presupuesto limitado. Si las alternativas saludables tienen un precio de compra muy superior, el margen se estrecha todavía más. Ponen como ejemplo las golosinas sin azúcar, que pueden rondar los 50 céntimos frente a los pocos céntimos de las tradicionales. La fruta tampoco está exenta de dificultades. Una pieza puede venderse por 60 céntimos, pero es un producto perecedero que, si no tiene salida en uno o dos días, termina en la basura, y no tiene mucho tirón entre los jóvenes. «Esto es del día o de dos días y listo».

Pero detrás de los números hay también una cuestión personal. María y Pepe no hablan solamente de márgenes y proveedores. Hablan de una actividad con la que habían acabado creando vínculos con los alumnos. En el Avelina Valladares, donde había menos estudiantes, la relación era especialmente estrecha. «Le coges cariño a la gente», reconoce Rosa. «Son mis niños y mis niñas».

Por eso dejar la cafetería tampoco fue fácil. Durante dos años, María conoció las costumbres de los alumnos y acabó formando parte de la vida cotidiana del instituto. «Es una pena», admiten. La pareja seguirá detrás de la barra del García Barros, donde la situación es diferente. Hay más alumnos, más profesores y también bachillerato, con estudiantes de mayor edad y mayor capacidad de gasto. El volumen de clientes permite afrontar mejor el cambio de modelo, aunque tendrán que reorganizarse y concentrar allí el trabajo.

Ahora queda por saber qué ocurrirá con las cafeterías que, como la del Avelina Valladares, se quedan vacantes. «No es solo esta», recuerdan. Hay otros centros en los que también están valorando si las cuentas siguen saliendo.

Mientras tanto, en el García Barros la vida continúa. Suena el timbre, llegan los alumnos y Pepe y María vuelven a ponerse detrás de la barra. Hay fruta, agua, chicles, algunos aperitivos y bocadillos. Falta parte de aquello que durante años llenó las vitrinas de las cafeterías escolares. Y falta también, desde este curso, una cafetería en el IES Avelina Valladares.

Para María y Pepe, la cuestión se resume en una frase: «Si las cuentas no salen, no salen». Y detrás de esa cuenta hay dos personas que durante años hicieron de una pequeña cafetería escolar mucho más que un lugar donde comprar un bocadillo en el recreo.

Nueva concesión

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Por su parte, el director del Avelina Valladares, Diego Cimadevila, lamentó la pérdida de un servicio que da opciones a padres y alumnos. Desde la Xunta le comunicaron que van a lanzar una nueva concesión, ya que ha ocurrido lo mismo en otros centros. El director considera sin embargo complicado que se cubra, ya que las cuentas no acaban de cuadrar.