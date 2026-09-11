El IES Aller Ulloa convoca el XVI Concurso Nacional de Creación Avelina Lamas

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Ramón María Aller Ulloa de Lalín ha convocado el XVI Concurso Nacional de Creación Avelina Lamas, dirigido a alumnado de enseñanza secundaria obligatoria y posobligatoria de centros españoles, así como de centros extranjeros en los que se impartan enseñanzas de español.

El certamen establece tres categorías independientes: marcapáginas, portada de un libro y poesía visual, dotada cada una de ellas con un primer premio de 100 euros. Los participantes podrán concurrir a todas las modalidades que deseen.

En la categoría de marcapáginas deberán presentarse tres diseños originales acompañados de un breve texto también inédito. Para la modalidad de portada de libro se propone elaborar una nueva cubierta para una obra literaria ya publicada, incluyendo el título, el nombre de su autor y una ilustración original relacionada con el contenido. En poesía visual, el trabajo deberá combinar un fragmento literario creado por el participante con una imagen realizada mediante cualquier técnica o soporte.

Los trabajos podrán presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado —gallego, catalán, vasco o castellano— y también en bable, aranés o aragonés. El jurado valorará especialmente la intención innovadora de las propuestas.

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 30 de enero de 2027. Los trabajos deberán remitirse al Departamento de Lengua Castellana y Literatura del instituto lalinense, acompañados de un certificado del centro educativo que acredite el curso en el que está matriculado el participante y de sus datos personales.

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El jurado estará formado por profesores del IES Ramón María Aller Ulloa y podrá conceder premios ex aequo o declarar desierta alguna categoría. El fallo se hará público a partir del 20 de marzo de 2027 y los trabajos presentados podrán ser publicados en la revista KaReal del centro.