Fallece Lino Rivadulla, una de las figuras más importantes del deporte estradense

Si hay personas que no necesitan presentación en A Estrada una de ellas es sin duda Lino Rivadulla. El gran alma mater de la cantera del Callobre, capitán del Estradense... un hombre de fútbol querido y respetado por todos. Buena muestra de ello fueron los diferentes homenajes que recibió en los últimos años, reconocimientos merecido para un hombre que ganó en el campo y en la vida. Junto a su mujer Carmen tuvo una docena hijos, a los que llamaba cariñosamente "mi equipo", y cuenta con docenas de nietos y bisnietos. Por todo ello la noticia de su fallecimiento a los 89 años ha sido un duro golpe para todos los que lo conocían. Será enterrado mañana, a las 17.00 horas, en la iglesia de San Martiño en Callobre.

Hace una década y coincidiendo con el 75 aniversario de la fundación del Callobre Lino reflexionaba para FARO sobre esos dos triunfos, su trabajo con los cientos a los que entrenó y en la educación de sus hijos. "De mis hijos aprendí que no podías hablarle igual a cada uno para pedir la misma cosa. El tono es diferente. A alguno de ellos tenías que darle un grito para que te hiciesen caso pero con otros tenías que hablarles de otra manera más suave. Con los jugadores pasa lo mismo. No puedes tratar y hablarles a todos igual. Cada uno es diferente y tienes que saber lo que necesitas en cada caso. Hay que tener mano y saber hablar a los niños. A veces lo paso mal viendo a los entrenadores gritar a los niños". Pocos años después, en un homenaje que le realizó el Estradense, Lino reconocía ser un "hombre afortunado" . Lino tenía previsto realizar en ese acto un agradecimiento ante los numerosos amigos que se dieron cita pero la emoción y los nervios le jugaron una mala pasada. Allí estaba su mujer Carmen pero también gran parte de sus hijos, nietos y bisnietos con los que se enorgullecía de poder formar varios equipos. "Esta vez fui homenajeado por mi otra gran familia".