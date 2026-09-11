Fallece en Golmar a los 103 años Sara Rodríguez Iglesias

La parroquia de Noceda despide a una de sus vecinas más longevas. Sara Rodríguez Iglesias, viuda de Eliseo López Troitiño, vecina de Golmar - Noceda, falleció este jueves, 10 de septiembre, a los 103 años de edad. Sara deja tras de sí más de un siglo de vida ligado a Golmar, donde era muy conocida y apreciada por vecinos y familiares. Le sobreviven sus hijos, Álvaro y Guadalupe López Rodríguez (viuda de Jorge Ledo Sobrado); su hija política, Concepción González Batán; sus nietos, Álvaro López González, Mónica y Lucía Ledo López; sus nietos políticos, Carmen Real Gallego, José Carlos Presa Fernández e Iván Gómez Cuiña; sus bisnietos, Adrián y Hugo; sus hermanos políticos, Rogelio y Carmen; así como sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia. La capilla ardiente se encuentra instalada en el domicilio familiar, en Golmar número 33 - Noceda. La salida del cortejo fúnebre está prevista para este viernes día 11, a las siete menos cuarto de la tarde. A continuación se celebrará el funeral en la Iglesia Parroquial de Santa María de Noceda y, seguidamente, la inhumación en el cementerio parroquial de Noceda.