A Estrada reclama cambios en la nueva línea eléctrica

El Concello de A Estrada prepara su respuesta al proyecto de la nueva Línea de Alta Tensión (LAT) entre la subestación estradense y Paizás, en Silleda. El alcalde, Gonzalo Louzao, confirmó que la administración local ha contratado a la empresa especializada Tysgal para analizar las afecciones y orientar las alegaciones que presentará durante el periodo de consulta pública, abierto hasta el 10 de octubre.

Louzao defendió que estas infraestructuras son necesarias para garantizar el suministro, pero reclamó que el proyecto se ejecute con las máximas garantías ambientales y de respeto a la propiedad y a los vecinos. El Concello ya trabajó con Tysgal en anteriores procesos relacionados con proyectos eólicos.

La firma elaborará un informe sobre las afecciones al territorio estradense y las posibles vías de recurso. Además, ofrecerá gratuitamente orientación y modelos de alegación a las asociaciones y particulares interesados.

Una vez preparados los escritos, el gobierno local convocará reuniones en las parroquias afectadas, previsiblemente la próxima semana o la siguiente, con presencia de técnicos de Tysgal. En estos encuentros se explicará el proyecto y se facilitará la presentación de recursos.

La actuación no es nueva, sino que ha sido retomada para mejorar la calidad del servicio eléctrico y garantizar el suministro ante posibles eventualidades. El trazado combinará tramos aéreos y subterráneos y afectará a 14 parroquias, 12 de A Estrada y dos de Silleda.