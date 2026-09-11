Escuadro estrena con éxito el primer centro de la red Silleda Dinamiza

Escuadro estrenó ayer jueves el primer Centro Dinamizador de Silleda, una experiencia piloto con la que el Concello pretende dar un nuevo uso a los espacios sociales del rural y que estudia extender progresivamente a otras parroquias del municipio. La apertura reunió a numerosos vecinos durante una jornada de convivencia que contó también con la actuación del grupo local de música tradicional O Son da Fervenza.

El nuevo centro, integrado en la red Silleda Dinamiza, permanecerá abierto diariamente como punto estable de encuentro para la parroquia. La iniciativa se desarrolla en colaboración con la Asociación de Mulleres de Escuadro y aprovecha tanto las instalaciones del centro social como la actividad comunitaria que el colectivo ya venía desarrollando en este espacio.

El interior del inmueble. / Cedida

El objetivo municipal es superar el uso puntual que habitualmente tienen muchos centros sociales, vinculados a fiestas, reuniones o actividades concretas, y favorecer que se conviertan en lugares de convivencia y participación durante todo el año. En este sentido, la programación irá incorporando talleres, charlas, actividades culturales y encuentros intergeneracionales, además de propuestas relacionadas con la salud, el bienestar, la participación comunitaria y la naturaleza. La intención es que los vecinos puedan disponer de un lugar próximo en el que reunirse y participar en actividades sin necesidad de desplazarse a otros núcleos.

Reapertura del Centro de Interpretación da Natureza

La puesta en marcha de Silleda Dinamiza en Escuadro permite recuperar también el Centro de Interpretación da Natureza, situado en la antigua escuela de la parroquia y a pocos metros del centro social. El inmueble, de titularidad municipal, vuelve a abrir sus puertas y quedará a disposición de los vecinos y de las actividades vinculadas al proyecto. Sus contenidos están relacionados con el entorno natural de Escuadro, donde se encuentran recursos como la ruta de la Fervenza da Férveda o Penadauga. El Concello plantea que ambos equipamientos funcionen de manera complementaria, aprovechando infraestructuras ya existentes y recuperando para el uso público espacios que pueden desempeñar un papel en la vida comunitaria de la parroquia.

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, destacó la respuesta obtenida durante la jornada inaugural. «O éxito desta primeira xornada confirma que hai demanda e ganas de contar con espazos deste tipo nas parroquias. Silleda Dinamiza nace precisamente para iso: para aproveitar mellor os recursos que xa temos, abrir portas e xerar vida arredor dos nosos centros sociais», señaló.

Escuadro servirá ahora como banco de pruebas para valorar la implantación de iniciativas similares en otros puntos del municipio. El gobierno local precisa, no obstante, que no pretende reproducir un mismo modelo en todas las parroquias, sino adaptar cada experiencia a las características de la zona y a las necesidades de sus vecinos.

«Este é o primeiro Centro Dinamizador, pero a nosa intención é ir estudando fórmulas que nos permitan estender este modelo a outros puntos do rural silledense, sempre adaptándonos ás características e ás necesidades de cada parroquia e traballando da man do tecido asociativo e da veciñanza», añadió Fernández Pena.

El programa busca así recuperar centros sociales, antiguas escuelas y otros inmuebles municipales que forman parte de las parroquias y favorecer que mantengan un uso continuado. «Temos centros sociais, antigas escolas e outros equipamentos que forman parte da historia das nosas parroquias. O reto é conseguir que sigan sendo útiles, que teñan actividade e que volvan ser lugares nos que pasan cousas. Escuadro é o primeiro paso dese camiño», concluyó la alcaldesa.