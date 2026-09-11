El envejecimiento en las comarcas: la dependencia comienza a los 60 años en Lalín pero se demora hasta los 74 en Dozón

En Galicia, la esperanza de vida al nacer está en los 83,9 años, que sube a los casi 87 en el caso de las mujeres y baja a los 81 para los varones. En las comarcas, esos 83,9 años se mueven en el rango de 80 a 82 para Lalín, Vila de Cruces, Agolada y Silleda, mientras que Rodeiro y Dozón manejan una horquilla de entre 82 y 87, que en el caso de A Estrada y Forcarei baja hasta los 70-80 años.

En cualquier caso, estos datos colocan al noroeste de la provincia entre las áreas con habitantes más longevos del mundo. El informe «Lonxevidade e envellecemento demográfico en Galicia», que publicó el año pasado el Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, indica que «a alta lonxevidade debuxa unha diagonal que vai dende o val do Xallas, o val do Dubra e as terras de Santiago e Arzúa até as terras do Deza, montes do Testeiro e Serra do Suído, abarcando boa parte da Pontevedra interior». Esa notable esperanza de vida se cosntata también en áreas del valle del Miño, la comarca lucense de Lemos y la ourensana de Caldelas. La cada vez mayor presencia de personas que no solo rebasan los 80, sino que roza los 100, también es notable en la Mariña Occidental y la Serra da Capelada. Para este informe, la explicación está en «un mapa de áreas altas do interior no que probablemente teñan un peso relevante factores relacionados coa calidade da auga e do aire, cunha queima calórica no estilo de vida do día a día, e coa integración social».

Una charla en el centro cultural Vista Alegre sobre seguridad. / Bernabé / Javier Lalín

Pero si aumenta la esperanza de vida también es necesario que aumente la esperanza de vida en salud, que no es otra cosa que cumplir años con la mayor autonomía posible. Los mapas que maneja dicho informe nos indican que esa esperanza de vida libre de discapacidad dura en Lalín hasta los 60-72 años, mientras que en A Estrada puede prolongarse hasta los 72, como mínimo. En Silleda, Agolada y Rodeiro envejecer sin necesitar ayuda puede prolongarse hasta que uno o una cumpla los 73 años, mientras que en parte de Rodeiro y de Dozón se prolonga hasta los 74 años, y puede llegar hasta los 78. Pero no hay que perder de vista el impacto de las muertes tempranas, que antes de los 75 años suelen ser cáncer de mama o colorrectal. Estas enfermedades reducen la expectativa de vida en determinados enclaves: en el este y el sur de la provincia de Pontevedra; en el oeste y el sur de A Coruña; en el sur de Lugo y el norte y este de Ourense, es decir, en las aldeas y villas más lejanas a las capitales provinciales. Por eso el documento invita a «preguntarse pola facilidade de acceso dende áreas non metropolitanas a programas preventivos eficaces como os cribados».

Al margen de estos programas preventivos, ya en 2011 estaban pendientes asignaturas para cubrir la demanda de personas dependientes. La Enquisa Estrutural a Fogares, de las que toma datos el Observatorio, señala tanto en ese ejercicio como en 2017 y en 2023 no se cubrían todas las demandas en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), pero tampoco en adaptaciones en la vivienda para poder moverse en silla de ruedas, ni en transporte adaptado ni siquiera en la disposición de una grúa para poder mover a una persona encamada. Y son cuestiones que, muy lejos de traducirse en un grupo de edad cada vez más dependiente de los cuidados de otras personas, deben verse como una oportunidad laboral. Las personas de 65 años o más suponen el 26,3 % de toda la población gallega, frente al 15,5% de los menores de 20 años y el 58,2% de la población activa. Así que hay que atender las demandas de la cuarta parte de la población, ya que suponen un importante nicho de mercado en cuestiones como el turismo sénior, esa adaptación de viviendas, la alimentación o la tecnología aplicada.

Edadismo

Si durante miles de años la esperanza de vida de la población de cualquier parte del mundo llegaba como mucho a los 40, el incremento de personas sanas y bien nutridas permitió alargar la longevidad hasta casi los 90 años, que en Galicia es palpable desde el siglo XX. Y esta mejoría biológica lleva consigo un cambio de mentalidad respecto a los mayores de 65 años. El propio documento menciona al investigador Jeroen Spijker, que aconseja dejar de usar la edad concreta de 65 años como «umbral de la vejez» para optar por una cifra vinculada a la esperanza de vida restante a partir de ese tramo.

Hasta la década de 1960, en España la vejez se veía como una etapa de la vida que se apoyaba en la beneficencia privada y pública. Pero a partir de esa fecha, el crecimiento económico y la aprobación de la Ley de Seguridad Social en 1963 permitieron modernizar el sistema de protección social franquista y de paso comenzar a ver a las personas jubiladas como aquellas que pueden descansar tras contribuir laboralmente. Aún así, en la actualidad aún se mantienen estereotipos y discriminaciones sistemáticas para con las personas jubiladas en cuestiones como las nuevas tecnologías.