«As dúas beiras do Ulla» reúne este sábado a más de 80 caminantes

El programa de senderismo Goza do Ulla recala este sábado en los municipios de Touro y de Vila de Cruces con la propuesta «As dúas beiras do Ulla». En esta actividad están inscritas 84 personas.

Será una caminata circular de 10 kilómetros, de intensidad media, y que permitirá conocer la riqueza natural den entorno a través de paisajes de especial belleza y de espacios de un notable valor ambiental, como el de la Fervenza de Rosende. Las persona que van a participar tienen como punto de encuentro Ponte Basebe, a las 10.00 horas. La organización recomienda llevar bastones de senderismo y repartirá avituallamiento a lo largo de la ruta.