Vuelta al cole
Vuelve la vida a las aulas
Más de 6.480 estudiantes de las comarcas regresaron este miércoles a clase. De forma escalonada, con la mochila a cuestas y la ilusión de los nuevos comienzos, niños y jóvenes se reencontraron con compañeros y profesores para iniciar el nuevo curso
Con la mochila a la espalda, cierta sensación de nervios y la ilusión de los comienzos, el alumnado de las comarcas volvió a llenar hoy las aulas de los centros educativos. De forma escalonada, a lo largo de la mañana de este miércoles, desde Educación Infantil hasta Bachillerato, pasando por Primaria y la ESO, los estudiantes iniciaron el curso 2026-2027, después de casi tres meses de vacaciones estivales.
Según los datos ofrecidos por los propios centros estos días, más de 6.400 niños y niñas cursarán este año sus estudios en los colegios e institutos de la zona, sin contar a los inscritos en los ciclos de Formación Profesional.
Este miércoles era solo la primera toma de contacto. Los jóvenes conocían cuáles serán sus nuevas aulas, los compañeros con los que compartirán curso y quiénes serán sus profesores. También se les hizo entrega de los horarios y recibieron las primeras orientaciones sobre cómo se desenvolverá el año académico.
Como cada septiembre, el pesar de despedir las vacaciones se mezcla con las ganas y la expectación de un nuevo comienzo, así como con el orden que aporta recuperar las rutinas. Se cambia el bañador por la mochila y las fiestas entre semana por el despertador, centrando los esfuerzos en sacar las mejores calificaciones posibles en este primer trimestre.
Si bien la jornada transcurrió sin grandes acontecimientos, para algunos centros estaba cargada de un simbolismo diferente. Es el caso del IES Antón Losada Diéguez, que recibía por última vez a alumnado de la ESO. Después de la reorganización impulsada por la Xunta de Galicia, este instituto estradense dejará de impartir esta etapa de secundaria para centrarse únicamente en los matriculados en Formación Profesional y Bachillerato.
Así, entre presentaciones, reencuentros y actos de bienvenida finalizó el primer día de clases, que para muchos supone el verdadero inicio de año.
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