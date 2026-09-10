Turismo
Viaje de Roteiros de Lalín hasta la Reserva Natural de Muniellos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Miembros del colectivo Roteiros de Lalín se desplazaron hasta Asturias para realizar la ruta de senderismo de la Reserva Natural Integral de Muniellos. Considerado el mayor robledal de Europa, el bosque de Muniellos tiene una protección integral y solo se permite el acceso de 20 personas al día. Los participantes en esta caminata, de 20 kilómetros y de dificultad alta, llegaron a una laguna glaciar cerca del pico Candanosa.
- Marruecos recupera el abastecimiento de almeja fina y se aprovecha de la crisis del sector marisquero gallego
- Casi un tercio de la población ocupada que vive en el rural gallego necesita irse a las ciudades para trabajar
- Rafael Louzán se pronuncia sobre las opciones de Vigo para el Mundial 2030, a pocas semanas del examen de la FIFA
- Un perro muerde a una vecina de Navia cuando protegía a su perra del ataque: Eira huyó pero apareció tras tres días perdida
- Muere un hombre en un atropello en Cambados
- Casi 17 años de prisión para el hombre que intentó quemar viva a su expareja en Vigo
- Reclaman los recibos del agua de diez años a 200 vecinos de Gondomar bajo amenaza de corte de suministro
- La gran fiesta de Portugal que cumple 200 años a media hora de Galicia: seis días de música, fuego y tradición