Viaje de Roteiros de Lalín hasta la Reserva Natural de Muniellos

Miembros del colectivo Roteiros de Lalín se desplazaron hasta Asturias para realizar la ruta de senderismo de la Reserva Natural Integral de Muniellos. Considerado el mayor robledal de Europa, el bosque de Muniellos tiene una protección integral y solo se permite el acceso de 20 personas al día. Los participantes en esta caminata, de 20 kilómetros y de dificultad alta, llegaron a una laguna glaciar cerca del pico Candanosa.