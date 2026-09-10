Un trebol irlandés para la Casa do Gato

Irlanda se encuentra con el Camino de Santiago en el corazón de Lalín. El cocinero irlandés Stephen Diver prepara su desembarco en la capital dezana para asumir las riendas del emblemático local A Casa do Gato, situado en la calle Ramón Aller de la capital dezana. Enamorado de las tierras gallegas tras recorrer la ruta jacobea en varias ocasiones, Diver ha decidido cruzar el arco atlántico de forma definitiva para fusionar la rica gastronomía de su tierra natal con el espectacular producto local de la comarca. El establecimiento pasará a llamarse Mattie’s Rollo’s, un sugerente concepto hostelero que busca hermanar la taberna tradicional irlandesa con el tapeo característico de las rutas jacobeas. Diver tiene previsto viajar a Lalín la próxima semana para ultimar los detalles del traspaso y cerrar el acuerdo comercial del histórico local, que acumulaba más de tres décadas de brillante trayectoria en el corazón del municipio.

Entrada de la antigua Casa do Gato de Lalín.

Como adelanto de su propuesta culinaria, el carismático chef ha compartido en sus redes sociales un primer diseño de la carta que dividirá la oferta gastronómica en dos grandes vertientes competitivas y complementarias. Por un lado, el llamado «Lado de Mattie», con un espíritu fresco y ligero, ofrecerá bocados ideales para compartir como ensaladas, croquetas caseras, sándwiches al momento y un cremoso chowder de mariscos servido con pan fresco, uno de los platos que aspira a ser de los más solicitados por la clientela del nuevo local lalinense.

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Por el otro, el «Lado de Rollo» sacará a relucir el alma irlandesa más abundante y tradicional a través de contundentes platos de pub como el tradicional Shepherd’s Pie, el estofado de cordero Irish Lamb Stew, salchichas con salsa gravy, hamburguesas de buey de doce onzas o el clásico bacalao en tempura de cerveza. Esta interesante fusión de dos mundos culinarios tan dispares promete dar una vibrante vida al centro urbano de la capital dezana.