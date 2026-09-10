Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler-hipoteca en GaliciaÉxodo de barcos a ÁfricaRécord de ventas InditexMarruecos: crisis sector marisquero gallegoCrisis migratoria en CeutaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Fútbol

Trabajos en el campo de fútbol de Vea

Trabajos en el campo de fútbol de Vea | L.D.

Trabajos en el campo de fútbol de Vea | L.D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Concello de A Estrada está llevando a cabo trabajos de mejora en el campo de Nogueira, en Vea. Servirán para colocar la grada retirada del campo Manuel Regueiro y para crear un acceso de vehículos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents