Cultura y ocio
La Semana Cultural de Guimarei arranca el lunes
Redacción
Guimarei celebra desde el lunes su Semana Cultural, una cita organizada por la Asociación Deportivo-Cultural Guimarei que se prolongará hasta el viernes 18 de septiembre con actividades para todos los públicos en el local social. El programa arrancará el día 14, a las 21.00 horas, con una charla sobre el origen y el paso del Camiño da Geira e dos Arrieros por Guimarei. El martes 15 llegará el teatro con Celtas con filtro, de la compañía de la Escola Municipal de Artes Escénicas da Estrada. El miércoles 16 habrá una jornada de puertas abiertas a la Batucada, un taller de iniciación y concierto, desde las 19.30 horas. El jueves 17, a las 21.00 horas, se ofrecerá el monólogo de narración oral Marcho que teño que marchar, de Inventi Produccións. El programa concluirá el viernes 18 con el descubrimiento de un mural de Castelao .
- Marruecos recupera el abastecimiento de almeja fina y se aprovecha de la crisis del sector marisquero gallego
- Casi un tercio de la población ocupada que vive en el rural gallego necesita irse a las ciudades para trabajar
- Rafael Louzán se pronuncia sobre las opciones de Vigo para el Mundial 2030, a pocas semanas del examen de la FIFA
- Un perro muerde a una vecina de Navia cuando protegía a su perra del ataque: Eira huyó pero apareció tras tres días perdida
- Muere un hombre en un atropello en Cambados
- Casi 17 años de prisión para el hombre que intentó quemar viva a su expareja en Vigo
- Reclaman los recibos del agua de diez años a 200 vecinos de Gondomar bajo amenaza de corte de suministro
- La gran fiesta de Portugal que cumple 200 años a media hora de Galicia: seis días de música, fuego y tradición