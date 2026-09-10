La Semana Cultural de Guimarei arranca el lunes

Guimarei celebra desde el lunes su Semana Cultural, una cita organizada por la Asociación Deportivo-Cultural Guimarei que se prolongará hasta el viernes 18 de septiembre con actividades para todos los públicos en el local social. El programa arrancará el día 14, a las 21.00 horas, con una charla sobre el origen y el paso del Camiño da Geira e dos Arrieros por Guimarei. El martes 15 llegará el teatro con Celtas con filtro, de la compañía de la Escola Municipal de Artes Escénicas da Estrada. El miércoles 16 habrá una jornada de puertas abiertas a la Batucada, un taller de iniciación y concierto, desde las 19.30 horas. El jueves 17, a las 21.00 horas, se ofrecerá el monólogo de narración oral Marcho que teño que marchar, de Inventi Produccións. El programa concluirá el viernes 18 con el descubrimiento de un mural de Castelao .