Suceso
Retiran un coche que se salió de la calzada sin conductor
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Dos grúas fueron necesarias para retirar un vehículo que se salió de la calzada sin conductor. El coche estaba aparcado en batería en la calle 25 de Xullo. Todo apunta a que quedó sin el freno de mano puesto y se desplazó cuesta abajo hasta subir la acera y quedar medió volcado en una finca al otro lado de la calle. Hubo que esperar varias horas hasta poder levantarlo.
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