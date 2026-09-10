Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler-hipoteca en GaliciaÉxodo de barcos a ÁfricaRécord de ventas InditexMarruecos: crisis sector marisquero gallegoCrisis migratoria en CeutaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Suceso

Retiran un coche que se salió de la calzada sin conductor

Retiran un coche que se salió de la calzada sin conductor | L.D.

Retiran un coche que se salió de la calzada sin conductor | L.D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Dos grúas fueron necesarias para retirar un vehículo que se salió de la calzada sin conductor. El coche estaba aparcado en batería en la calle 25 de Xullo. Todo apunta a que quedó sin el freno de mano puesto y se desplazó cuesta abajo hasta subir la acera y quedar medió volcado en una finca al otro lado de la calle. Hubo que esperar varias horas hasta poder levantarlo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents