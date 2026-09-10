Retiran un coche que se salió de la calzada sin conductor

Dos grúas fueron necesarias para retirar un vehículo que se salió de la calzada sin conductor. El coche estaba aparcado en batería en la calle 25 de Xullo. Todo apunta a que quedó sin el freno de mano puesto y se desplazó cuesta abajo hasta subir la acera y quedar medió volcado en una finca al otro lado de la calle. Hubo que esperar varias horas hasta poder levantarlo.