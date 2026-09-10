Los populares de Rodeiro apoyan las demandas de la ANPA

El PP de Rodeiro muestra su apoyo a las demandas de la Asociación de Nais e Pais (ANPA) Xulio Lois, referidas a la «evidente falta de mantemento e deterioro do colexio público por parte do goberno local». Apunta que el ejecutivo de coalición «leva catro cursos consecutivos sen acometer estas obra de conservación, que son da súa exclusiva competencia». Tanto el estado de los aseos como los problemas de iluminación o la falta de limpieza en los canalones se debe a la falta de responsabilidad del ejecutivo local «para co centro e coas 200 persoas que conforman a súa comunidade educativa», apunta la portavoz del PP rodeirense, Cati Somoza.

Los populares volverán a llevar esta reclamación al pleno del próximo lunes». Somoza recuerda que la Xunta sí cumplió sus deberes con el CPI, ya que invirtió 513.000 euros en 2023 para cambiar sus 295 ventanas y optimizar su aislamiento térmico y acústico.