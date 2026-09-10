Oleiros cierra en Lalín su ruta 'Mirando ao ceo'

Un grupo de vecinos de Oleiros visitó este jueves el Museo Municipal Ramón María Aller de Lalín dentro del programa Vén e Descubre!, dedicado este año a Mirando ao Ceo.

La expedición, formada por 45 participantes y tres monitores, fue recibida por la concejala de Turismo, Begoña Blanco, y conoció la huella del astrónomo lalinense, así como la antigua casa del científico y el primer observatorio astronómico de Galicia. El recorrido incluyó también la exposición Algarabía y la muestra permanente de Laxeiro.

Noticias relacionadas

Esta fue la quinta y última visita del programa, que permitió acercar a Lalín a unos 230 participantes. Todos los grupos completaron la jornada con una comida en la localidad, sumando a la experiencia cultural y astronómica una muestra de la gastronomía lalinense.