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Oleiros cierra en Lalín su ruta 'Mirando ao ceo'

Los visitantes fueron recibidos en el museo por la concejala Begoña Blanco.

Los visitantes fueron recibidos en el museo por la concejala Begoña Blanco. / Cedida

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Redacción

Lalín

Un grupo de vecinos de Oleiros visitó este jueves el Museo Municipal Ramón María Aller de Lalín dentro del programa Vén e Descubre!, dedicado este año a Mirando ao Ceo.

La expedición, formada por 45 participantes y tres monitores, fue recibida por la concejala de Turismo, Begoña Blanco, y conoció la huella del astrónomo lalinense, así como la antigua casa del científico y el primer observatorio astronómico de Galicia. El recorrido incluyó también la exposición Algarabía y la muestra permanente de Laxeiro.

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Esta fue la quinta y última visita del programa, que permitió acercar a Lalín a unos 230 participantes. Todos los grupos completaron la jornada con una comida en la localidad, sumando a la experiencia cultural y astronómica una muestra de la gastronomía lalinense.

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