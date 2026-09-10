Turismo
Oleiros cierra en Lalín su ruta 'Mirando ao ceo'
Redacción
Un grupo de vecinos de Oleiros visitó este jueves el Museo Municipal Ramón María Aller de Lalín dentro del programa Vén e Descubre!, dedicado este año a Mirando ao Ceo.
La expedición, formada por 45 participantes y tres monitores, fue recibida por la concejala de Turismo, Begoña Blanco, y conoció la huella del astrónomo lalinense, así como la antigua casa del científico y el primer observatorio astronómico de Galicia. El recorrido incluyó también la exposición Algarabía y la muestra permanente de Laxeiro.
Esta fue la quinta y última visita del programa, que permitió acercar a Lalín a unos 230 participantes. Todos los grupos completaron la jornada con una comida en la localidad, sumando a la experiencia cultural y astronómica una muestra de la gastronomía lalinense.
- Marruecos recupera el abastecimiento de almeja fina y se aprovecha de la crisis del sector marisquero gallego
- Raúl Pérez rescata de la ría de Arousa un albariño con más de 15 años de crianza bajo el mar
- Un motorista herido tras chocar contra un furgón de limpieza en Vigo
- Muere un hombre en un atropello en Cambados
- «Nuevo Zumaya», otro que marcha a Namibia: Galicia pierde cuatro veces la capacidad de la flota de Gran Sol con los éxodos a África
- Povisa, 53 años después: del hospital de los médicos vigueses a la incertidumbre de Vivalto
- El nuevo «Silicon Valley» gallego se estrena en Vigo
- La educación concertada se planta ante la Xunta en Vigo: «Solo la homologación de las condiciones laborales»