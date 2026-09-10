Obras en Vila de Cruces
Martínez Montes construirá el muro de contención del campo de fútbol
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Redacción
Vila de Cruces
La junta de gobierno de Vila de Cruces adjudica a la empresa Martínez Montes e Hijos SL la construcción del muro de contención para la mejora de la visibilidad y la seguridad en el campo de fútbol de O Camballón. El contrato quedó formalizado por 106.647 euros y la firma dispone de dos meses para ejecutar los trabajos.
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