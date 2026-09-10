Premio literario
«A luz de quedar» é a gañadora do Concurso Balbino de Relatos
Javier Vázquez reflexiona sobre a soidade, o traballo e a dificultade de expresar o amor
Redacción
A obra «A luz de quedar», de Francisco Javier Vázquez Losada, é a gañadora do XI Concurso Balbino de Relatos, que convoca Edicións Fervenza coa colaboración da Fundación Xosé Neira Vilas, os concellos de Silleda, Boqueixón e Vila de Crices, as deputacións de Ourense e Pontevedra e maila Xunta.
O xurado estivo conformado por Rosalía Morlán, Fernando González Graña e Armando Requeixo. O tribunal escolleu esta obra «pola súa excepcional capacidade para converter a experiencia cotiá dunha pequena comunidade galega nunha reflexión fonda e emocionada sobre a memoria, os afects e a persistencia»., a través da vida dunhs personaxes que están marcados pola perda, o traballo, a soidade e a dificultade de expresar o amor, como indica o xurado nun comunicado.
Javier Vázquez Losada naceu en Ourense en 1967 e ten escrito tanto en galego como en castelán. Co seu poemario «Tras de ti» gañou o Premio de Poesía Faustino Rey Romero en 2008, e co relato «Actor de raza», foi distinguido no Certame Literario Manuel Oreste, en 2003.
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