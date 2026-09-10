José María Fernández Colmeiro y Teófilo del Valle, en los actos de memoria democrática de Silleda

En septiembre y octubre, el Concello de Silleda organiza tres citas para recuperar y divulgar la trayectoria de tres vecinos que simbolizaron la defensa de las libertades y la lucha contra el franquismo. Días atrás, el gobierno local anunció que este sábado, día 12, tendrá lugar el Roteiro do Siñor Afranio, que permitirá conocer los lugares donde pasó su infancia Antón Alonso Ríos, así como la antigua Escola Rosalía de Castro de Laro, financiada por la Sociedad Hijos de Silleda de Buenos Aires, y la Serra do Candán, donde estuvo escondido tras el golpe de Estado de 1936.

José María Fernández Colmeiro en 1928. / CELTIGA

El 21 de este mes el protagonista será José María Fernández Colmeiro, con un acto de homenaje a las 12.00 hora sen el centro de salud de Silleda y que coincide con el aniversario de su nacimiento (en 1898). Fernández Colmeiro nació en el lugar de Toxa y emigró muy joven a Montevideo, donde cursó estudios de Medicina y se convirtió en una referencia internacional en el tratamiento del cáncer con radioterapia, con distinciones en París en 1952 por su investigación. En la capital francesa, además, dirigió el Servicio de Roentxenterapia de la Fundación Curie.

Fernández Colmeiro destacó también por su compromiso humanitario: en los años 30 formó parte de la Liga contra el Fascismo, el Nacionalsocialismo y las Persecuciones Raciales. Al estallar la Guerra Civil colaboró desde Gibraltar en la atención y evacuación de las personas republicanas y después participó en el Comité de Ayuda Sanitaria a los republicanos españoles exiliados en Francia. Murió en París en 1959.

La programación de memoria democrática de Silleda rematará el 2 de octubre con un acto en recuerdo a Teófilo del Valle Pérez, quien nació en Silleda en 1956 y está considerado la primera víctima mortal de la violencia política de la Transición. La familia de este trasdezano emigró primero a Asturias y después a Elda, en Alicante. Allí, con apenas 20 años, trabajó en el sector del calzado y vivió de primera mano las intensas movilizaciones laborales de comienzos de 1976. La noche del 24 de febrero de esto año, durante las protestas obreras de Elda y Petrer, Teófilo del Valle murió a consecuencia de los disparos que efectuó un miembro de la Policía Armada.

La jurisdicción militar absolvió al autor de estos disparos aplicando la eximente del cumplimiento del deber y sin que la familia de la víctima pudiese ejercer la acusación particular. Su muerte provocó una enorme conmoción social y una respuesta social multitudinaria. Hoy en día, medio siglo después, su familia sigue reclamando verdad, justicia y reparación. El acto en Silleda incluirá la proyección del documental «Las tres muertes de Teófilo del Valle», dirigido por el investigador y cineasta Manuel de Juan. Esta cinta suele proyectarse dentro de ciclos e iniciativas de memoria democrática y se basa en un amplio trabajo de investigación así como en testimonios sobre los hechos de esa noche de febrero y el posterior proceso judicial.

Memoria colectiva

Desde el departamento local de Cultura su concejala, Mónica González Conde, indica que "temos a obriga de coñecer e transmitir a historia das persoas do noso municipio que defenderon as libertades e que, por diferentes circunstancias, sufriron o exilio, a persecución ou a violencia. Recuperar as súas historias é tamén unha forma de preservar a nosa memoria colectiva". Por eso, las tres propuestas del Concello de Silleda se centran en tres generaciones y tres historias muy diferntes: la del maestro, agrarista y político Antón Alonso Ríos; la del médico y científico republicano José María Fernández Colmeiro y la de un joven, Teófilo del Valle, al que la violencia le truncó la vida cuando solo tenía 20 años.