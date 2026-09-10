La hostelería local hace balance de un verano especialmente bueno

La hostelería estradense cierra el verano con un balance positivo. Aunque el comportamiento no fue homogéneo entre los establecimientos, los profesionales consultados coinciden en señalar que la temporada estival permitió trabajar a buen ritmo y que factores como el buen tiempo, la programación de actividades y eventos o el Mundial contribuyeron a mantener el movimiento durante estos meses.

Desde la Asociación de Hosteleros de A Estrada resumen la campaña con prudencia, pero con una valoración favorable. «En xeral o sector local traballou ben. Hai algúns que superaron expectativas e outros que non tanto, pero a grandes rasgos o balance é positivo», señalan. Una lectura que comparten los negocios consultados.

En As Tres Portiñas consideran que fue «un verán bo, que cumpriu expectativas». El establecimiento pone el foco en el calendario de actividades que mantienela villa desde la primavera hasta las fiestas patronales de San Paio. «A Estrada conta cunha programación extensa que axuda ao sector. Ademais, este ano o Mundial supuxo un empurrón a maiores», apuntan.

El buen tiempo aparece como uno de los factores más repetidos entre los establecimientos. En A Riala aseguran que «Para nós a tempada de verán é sempre boa, e este ano traballouse especialmente ben». La meteorología permitió además mantener prácticamente intacta la programación de actividades que habían preparado. «En canto ao clima non podemos pedir máis, en todo o verán só tivemos que suspender un dos concertos programados dentro do cartel Punto de Encontro», explican.

También en Tapería O Lar hacen una valoración positiva. «Para nós foi un bo verán. Tivemos un tempo excelente, púidose aproveitar a terraza, e no noso caso as feiras dos mércores tamén axudan», apuntan desde el establecimiento, que destaca así tanto las condiciones meteorológicas como el movimiento generado por la actividad semanal del municipio.

Para Javier Rey, al frente del Grupo Invictus, el balance es todavía más contundente: «Foi un verán moi bo, traballamos moito». Sitúa la primera quincena de julio como uno de los momentos más fuertes de la campaña. En parte, profundiza, la actividad se vio favorecida por el cierre de algunos negocios del sector después de las fiestas. «Algúns negocios do sector pecharon e os que quedamos abertos fixemos boas caixas», apunta. También menciona el Mundial como un foco adicional de movimiento, aunque considera que el principal aliado de la hostelería fue el tiempo.

La meteorología favorable puede prolongar parte de la buena dinámica más allá del verano. Rey considera que las temperaturas que se mantienen durante estos primeros días de septiembre permiten seguir sacando partido a las terrazas.

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El balance deja así una conclusión común: el verano respondió a las expectativas del sector. La programación local, las ferias, los eventos deportivos y, sobre todo, el buen tiempo actuaron como motores de una campaña que los hosteleros estradenses despiden con una valoración positiva. El sector destaca además que el calendario festivo y cultural ayuda a repartir la actividad durante varios meses y favorece el consumo en el entorno urbano durante buena parte del año. Ahora, con septiembre ya en marcha, la rutina y la vuelta al cole, la afluencia disminuye, aunque esta bajada llega suavizada por el efecto de un clima especialmente cálido para despedir la temporada estival.