Accidente
Un herido tras colisionar dos coches en Filgueira
Una persona resultó herida este jueves tras registrarse un accidente de tráfico por alcance en la carretera N-525, concretamente a la altura del kilómetro 291, dentro del término municipal de Lalín. El siniestro se produjo cuando dos vehículos colisionaron por alcance. Como consecuencia del impacto, una persona precisó asistencia médica al presentar un fuerte dolor en el pecho y en la espalda.
Tras recibir la alerta, se movilizaron de inmediato los servicios de seguridad y de urgencias sanitarias. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de Emerxencias Lalín y patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, que se encargaron de regular la circulación y realizar el atestado. La víctima fue atendida de urgencia y, posteriormente, una ambulancia asistencial del 061 procedió a su traslado al Hospital Clínico de Santiago de Compostela para someterla a una revisión médica más exhaustiva.
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