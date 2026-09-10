De Guadalupe a los Remedios: citas marianas en seis parroquias dezanas

La devoción a la Virgen será el nexo común de seis celebraciones parroquiales que tendrán lugar este fin de semana en distintos puntos de Deza. Prado y Montouto (Santa Baia de Losón), en Lalín; Rellas y O Castro, en Silleda; Carbia, en Vila de Cruces; y Negrelos, en Rodeiro, dedicarán sus fiestas a diferentes advocaciones marianas, en algunos casos compartiendo los honores con otros santos.

La vertiente religiosa tendrá especial peso en el santuario lalinense de Montouto, donde los actos dedicados a la Virgen de los Dolores vienen precedidos por la novena iniciada el pasado día 5. Este sábado, a las 20:30 horas, se celebrará la procesión de las antorchas y, a continuación, una misa solemne cantada por el coro Nuestra Señora de O Corpiño. El domingo habrá misas desde las 9:00 horas y la solemne será a las 13:15, nuevamente cantada por el coro. La jornada contará con la actuación del grupo Sin Ton Nin Son, así como con carpa y servicio de pulpero.

La Dolorosa compartirá protagonismo en Prado con San Antonio. El sábado 12 a las 13:00 horas habrá misa cantada por la Coral Polifónica de Piloño, seguida de procesión y sesión vermú con la Charanga Noroeste, que regresará por la noche para animar la verbena junto al Trío Karma. El domingo, a la misma hora, se celebrará la misa solemne, con procesión y sesión vermú a cargo de la Banda de Música A Lira de Prado.

Doble cita en Trasdeza

También el sábado será el día grande en Rellas, donde se honra a la Virgen de Guadalupe. La misa está fijada para las 13:30 horas y dará paso a una sesión vermú con O Son da Fervenza. La fiesta estrena una comida popular, con un centenar de personas inscritas, e incluirá actividades infantiles con hinchables gratuitos, además de tardeo con el Dúo Arcoíris y Aires de Broña desde las 18:00 horas.

En O Castro, las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Natividad y San Mamed se repartirán también entre sábado y domingo. La Banda de Música de Silleda actuará el primera día desde las 11:30 horas y ofrecerá otro concierto tras la misa solemne de las 13:00. Por la noche volverá a tocar a las 21:30 horas, antes de la verbena con la Charanga BB+. A partir de las 22:00 se ofrecerán tapas de callos gratis con las consumiciones. El domingo, Os Sin Son Ghaiteiros serán los protagonistas de los pasacalles y de la música. La misa solemne está prevista a las 13:15 horas y, a continuación, el grupo ofrecerá un concierto.

Carbia y Negrelos

En Carbia, las fiestas en honor a Nosa Señora de Pedras concentrarán su programa el sábado. Habrá eucaristías rezadas a las 11:15, 11:45 y 12:15 horas, y la cantada se celebrará a las 13:00. El Trío Manhattan amenizará la sesión vermú y volverá por la noche en una verbena que compartirá con el Grupo Atenas. La organización dispondrá de amplios aparcamientos y carpa en caso de lluvia.

La parroquia rodeirense de Negrelos festejará a San Ciprián y a la Virgen de los Remedios. El día 12 habrá misa solemne a las 13:00 horas y sesión vermú con la Charanga Chámalle X, mientras que la noche estará protagonizada por el grupo La Nave y DJ Marcos Fdez. El domingo se repetirá la liturgia a la misma hora y la sesión vermú correrá a cargo de Os Atrevidos.

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Estos festejos se unen a otros ya anunciados en fechas recientes e igualmente con protagonismo mariano, como los de Donramiro, Cercio o Xestoso. Y es que las celebraciones dedicadas a Santa María abundan en septiembre, por lo que este fin de semana también habrá solemnidades religiosas en algunas otras parroquias.