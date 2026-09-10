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Una fuga obliga a cortar el suministro de agua en Toedo

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Redacción

A Estrada

Las brigadas de Obras del Concello da Estrada reparó este miércoles la rotura detectada en la red de abastecimiento de agua en el entorno de la Rúa da Cultura, que obligó a interrumpir temporalmente el suministro en el polígono industrial de Toedo.

La avería hizo necesario cortar el suministro para poder ejecutar los trabajos de reparación, una actuación que estaba previsto que provocase varias horas de interrupción. Finalmente, el corte fue inferior a las dos horas, por lo que el servicio pudo recuperarse antes de lo inicialmente previsto.

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El Concello había informado de la incidencia a través de un aviso, en el que señalaba que los trabajos requerirían una interrupción temporal del suministro en la zona del parque empresarial. Una vez completada la reparación, el abastecimiento quedó restablecido con normalidad en el polígono.

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