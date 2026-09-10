Forcarei abre el periodo para justificar las subvenciones nominativas

El Concello de Forcarei ha abierto el plazo para que las asociaciones beneficiarias de las subvenciones ordinarias de 2026 justifiquen las actividades realizadas y puedan cobrar las ayudas concedidas. La resolución de Alcaldía fue notificada a las entidades a través de la sede electrónica el pasado 25 de agosto.

Entre las principales partidas figuran los 8.000 euros para la Escola de Fútbol, destinados al deporte base; los 9.000 euros para la Banda de Gaitas do Concello de Forcarei, para la conservación y difusión del patrimonio musical; y los 3.000 euros para la Fundación Ceo, Ciencia e Cultura, destinados a actividades de divulgación científica.

También se concedieron 1.000 euros a la Fundación Galicia Verde para iniciativas medioambientales y 7.600 euros para educación y conciliación, repartidos entre la ANPA de Forcarei (5.500 euros para el Plan Madruga) y la ANPA de Soutelo de Montes (2.100 euros).

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Las entidades disponen hasta el 1 de diciembre de 2026 para presentar la documentación justificativa y completar el trámite necesario para hacer efectivo el cobro de las ayudas.