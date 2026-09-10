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Forcarei abre el periodo para justificar las subvenciones nominativas

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redacción

Forcarei

El Concello de Forcarei ha abierto el plazo para que las asociaciones beneficiarias de las subvenciones ordinarias de 2026 justifiquen las actividades realizadas y puedan cobrar las ayudas concedidas. La resolución de Alcaldía fue notificada a las entidades a través de la sede electrónica el pasado 25 de agosto.

Entre las principales partidas figuran los 8.000 euros para la Escola de Fútbol, destinados al deporte base; los 9.000 euros para la Banda de Gaitas do Concello de Forcarei, para la conservación y difusión del patrimonio musical; y los 3.000 euros para la Fundación Ceo, Ciencia e Cultura, destinados a actividades de divulgación científica.

También se concedieron 1.000 euros a la Fundación Galicia Verde para iniciativas medioambientales y 7.600 euros para educación y conciliación, repartidos entre la ANPA de Forcarei (5.500 euros para el Plan Madruga) y la ANPA de Soutelo de Montes (2.100 euros).

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Las entidades disponen hasta el 1 de diciembre de 2026 para presentar la documentación justificativa y completar el trámite necesario para hacer efectivo el cobro de las ayudas.

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