Eventos Piñeiro gestionará las barras de las fiestas de As Dores de Lalín por 25.000 euros

La comisión de las fiestas de As Dores de Lalín adjudicó este jueves a Eventos Piñeiro S.L. la explotación de las barras que se instalarán en los espacios públicos durante las celebraciones patronales. La empresa, única que se presentó a la puja, se comprometió a abonar 25.000 euros, la cantidad que figuraba como precio mínimo de salida en las bases del concurso convocado por la Asociación Cultural Quilómetro Cero-Virxe das Dores.

La adjudicación concede a la firma la exclusividad de las barras situadas en el Campo da Feira los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre, además de una barra adicional el día 22 en la explanada del Lalín Arena, coincidiendo con los conciertos previstos en este espacio. Eventos Piñeiro deberá realizar el pago antes de las 15.00 horas del próximo martes 15. Las bases establecían que, de no hacerse efectivo dentro del plazo, la adjudicación pasaría a la siguiente oferta de mayor cuantía.

El acuerdo recoge también que podrá limitarse la entrada de botellón a los recintos, aunque se permitirá acceder con bebidas adquiridas en otros establecimientos de hostelería. Asimismo, si alguno de los conciertos tuviese que suspenderse por las condiciones meteorológicas, la empresa adjudicataria dispondrá nuevamente de las barras, sin coste, en la jornada en la que se reprograme la actuación.

La comisión había convocado la pasada semana la subasta pública con un precio mínimo de 25.000 euros, abierta a las empresas interesadas en hacerse con este servicio durante las fiestas.

Donativos y rifas

Al margen de los ingresos obtenidos con las barras, la comisión continúa buscando la colaboración de particulares y empresas para completar la financiación del programa de As Dores. Las aportaciones pueden realizarse mediante transferencia a la cuenta habilitada (ES56 2080 5041 1730 4008 1394) por la Asociación Cultural Quilómetro Cero de Lalín.

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Además, desde este sábado 12 y hasta el jueves 17, miembros de la organización estarán en el entorno del Kilómetro Cero entre las 17:00 y las 21:30 horas para recibir donativos y vender rifas. Las papeletas permitirán participar en el sorteo de 2.500 euros, previsto para el martes 22 de septiembre a las 00.30 horas en la Praza da Igrexa. La comisión mantiene así abiertas distintas vías de colaboración ciudadana a poco más de una semana del inicio de las fiestas patronales.