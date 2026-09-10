Literatura
A estradense Laura Vázquez recibe no MOME o premio Simbad coa obra ‘A outra casa’
A entrega do galardón, dotado con 3.000 euros, celebrouse este xoves no MOME con invitados como José López e Francisco Castro
A escritora estradense Laura Vázquez García gañou o V Premio Simbad para o Recordo e o Alzhéimer coa obra A outra casa, presentada ao certame baixo o pseudónimo de Malau. O fallo deuse a coñecer onte durante o acto de entrega celebrado no Museo do Moble e da Madeira da Estrada (MOME), que arrancou ás 19.00 horas deste xoves e reuniu representantes institucionais, culturais, familias e público.
O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta, José López Campos, foi o encargado de entregar o galardón á autora. No acto tamén participaron María Coutinho, subdirectora xeral de Planificación e Dinamización Lingüística da Xunta, e Amalia Goldar, concelleira de Servizos Sociais do Concello da Estrada. A cita estivo conducida polo comunicador estradense Pablo Chichas e contou coa actuación en directo de The Bichos Jazz Band.
O premio Simbad naceu en 2022 para recoñecer obras orixinais e inéditas de literatura infantil e xuvenil en lingua galega relacionadas coa memoria, o alzhéimer e outras demencias. A iniciativa procura así achegar esta realidade ás novas xeracións a través da literatura, favorecer a comprensión e combater os estigmas arredor destas doenzas.
Ao longo das súas cinco edicións, o certame foi consolidando un espazo propio dentro da creación literaria galega. Na primeira volta, en 2022, gañou Raquel Castro Martínez con Sobremesa sobre versos; en 2023, Ignacio Vidal Portabales con Sucos; en 2024, Irene Alonso Gasalla e Ángela Curro Sayáns con O nobelo de Nenuca, e en 2025, Rita Doallo con Astralistoria.
Por outra banda, entre as persoas vinculadas ao premio participou tamén Francisco Castro, presidente de honra do xurado e autor de Chamádeme Simbad, obra que inspira o nome do certame. Durante o acto destacou a capacidade da literatura para abrir espazos de diálogo e axudar a comprender as demencias desde idades temperás.
A celebración desta quinta edición no MOME reforza a vinculación do Premio Simbad coa Estrada e a colaboración entre AgadeaAlzhéimer, o Concello da Estrada, a Deputación de Pontevedra e o tecido cultural e social do municipio. Con A outra casa, a entidade continúa creando historias que permiten achegar a memoria e o alzhéimer á infancia desde a empatía e o coidado interxeracional.
O premio ten carácter anual e está dotado con 3.000 euros. As obras poden pertencer a xéneros como narrativa, poesía, teatro, banda deseñada ou novela gráfica, entre outros. Deste xeito, o certame procura ampliar os recursos literarios dispoñibles para abordar estas realidades desde a infancia.
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