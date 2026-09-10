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Donativos de los vecinos de A Cacharela

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La asociación vecinal de A Cacharela (Lalín) entregó a oenegés locales fondos recaudados por la celebración del San Xoán. Su presidenta, Carmen Iglesias, repartió 350 euros a cada una de las siguientes asociaciones: Carabelo, O Mencer, Morea y Aranes, con lo que estos recursos solidarios ascendieron a 1.400 euros.

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