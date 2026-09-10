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El Concello de Lalín pone en marcha una nueva recogida de plásticos de uso agrícola

Recogida de plásticos en una campaña anterior.

Recogida de plásticos en una campaña anterior. / Cedida

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Alfonso Loño

redacción

Lalín

El Concello de Lalín pondrá en marcha este año un nuevo sistema de recogida de plásticos de uso agrícola, que permitirá retirar estos residuos directamente en cada explotación ganadera, sin necesidad de trasladarlos a un punto de acopio.

El concejal de Agricultura, Marcos Mariño, destaca que este cambio permitirá ofrecer un servicio más próximo, cómodo y operativo y mejorar la organización de la campaña. Los ganaderos interesados deberán solicitar la recogida en el número de teléfono 677 101 638 entre los días 11 y el 30 del presente mes de septiembre, de lunes a viernes y de 8.00 a 15.00 horas, excepto los días 21 y 22, festivos locales.

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El servicio seguirá siendo gratuito y la retirada comenzará el 5 de octubre. El gobierno municipal recuerda que únicamente se recogerán plásticos agrícolas, que deberán estar limpios y correctamente amontonados en cada explotación.

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