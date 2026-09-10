Medio ambiente
El Concello de Lalín pone en marcha una nueva recogida de plásticos de uso agrícola
redacción
El Concello de Lalín pondrá en marcha este año un nuevo sistema de recogida de plásticos de uso agrícola, que permitirá retirar estos residuos directamente en cada explotación ganadera, sin necesidad de trasladarlos a un punto de acopio.
El concejal de Agricultura, Marcos Mariño, destaca que este cambio permitirá ofrecer un servicio más próximo, cómodo y operativo y mejorar la organización de la campaña. Los ganaderos interesados deberán solicitar la recogida en el número de teléfono 677 101 638 entre los días 11 y el 30 del presente mes de septiembre, de lunes a viernes y de 8.00 a 15.00 horas, excepto los días 21 y 22, festivos locales.
El servicio seguirá siendo gratuito y la retirada comenzará el 5 de octubre. El gobierno municipal recuerda que únicamente se recogerán plásticos agrícolas, que deberán estar limpios y correctamente amontonados en cada explotación.
- Marruecos recupera el abastecimiento de almeja fina y se aprovecha de la crisis del sector marisquero gallego
- Casi un tercio de la población ocupada que vive en el rural gallego necesita irse a las ciudades para trabajar
- Rafael Louzán se pronuncia sobre las opciones de Vigo para el Mundial 2030, a pocas semanas del examen de la FIFA
- Un perro muerde a una vecina de Navia cuando protegía a su perra del ataque: Eira huyó pero apareció tras tres días perdida
- Muere un hombre en un atropello en Cambados
- Casi 17 años de prisión para el hombre que intentó quemar viva a su expareja en Vigo
- Reclaman los recibos del agua de diez años a 200 vecinos de Gondomar bajo amenaza de corte de suministro
- La gran fiesta de Portugal que cumple 200 años a media hora de Galicia: seis días de música, fuego y tradición