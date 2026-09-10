Fomento da lectura
¿Comeza o curso? Pecha a biblioteca aberta de Utrera
Durante o verán, este veciño de Agolada puxo a disposición de nenos e maiores máis de 300 libros doados por particulares. É unha forma de protesta polo peche, hai 14 anos, da biblioteca municipal. Varias persoas se ofreceron a atendela durante unhas horas tanto ao goberno do PP como de PAyJ
En 2012, o goberno local do PP de Agolada decidiu pechar a biblioteca para someterse a un profundo plan de axuste co que poder recortar gastos e poder pagar a proveedores. A situación económica mudou desde entón, primeiro para mellorar e nos últimos anos con PAyJ para volver a unha débeda de máis de 800.000 euros. Pero a biblioteca mantívose pechada nestes 14 anos.
Un dos seus veciños, Ángel Utrera, ofreceuse aos dous gobernos a atendela de forma gratuita un ou dous días por semana. Utrera lembra cómo, cando a atendía Inma Galego, na biblioteca había ademais propostas de dinamización como obradoiros de títetes con Viravolta como encontros con autores. Pero nin o executivo de Ramiro Varela nin o de Luis Calvo atenderon a proposta de Utrera. Así que decidiu que, se os agoladeses non poden sacar libros destas estanterías, son os libros os que saen á rúa. Pero non os libros desta biblioteca municipal, senón os case 300 volumes que foi recompilando en case unha década, dende o 2018 para ser exactos, grazas a doazóns de particulares como o escritor David Otero, a exalcaldesa de Melide, Socorro Cea, ou a orientadora profesional Mercedes López Negro. «Teño de todo, dende enciclopedias e poesía, ata narrativa clásica, novela ou ciencia ficción. O importante é que a xente veña e leve libros», relata este colaborador de FARO.
Dende hai varios anos, estes libros ocupan un dos antigos Pendellos da feira, que ademais queda adornado coa pancarta que xa é o lema desta Biblioteca Aberta, «Libros: armas de destrucción da ignorancia». Dende que rematou o curso escolar, veciños de calquer idade e tamén residentes en municipios limítrofes podían coller calquera libro que lles interesase e devolvelo ao remate da súa lectura, sen prazo. E, isto xa dependendo da vontade de cada un, tamén se podía (e se pode) doar. É unha opción, por exemplo, para as bibliotecas que fan expurgos de obras que xa non son consultadas polos usuarios ou que están descatalogadas. Utrera, cada vez que remata o verán, decide recoller a súa biblioteca aberta «porque co comezo do curso, entendo que no CEIP os nenos e nenas poden continuar formándose e disfrutando da lectura». Quén sabe se porque é un dos labores de calquer centro educativo ou se se debe precisamente a esa falta dunha biblioteca municipal, en decembro do ano pasado o colexio puxo en marcha un club de lectura, que leva por nome «Lendo entre parroquias» e que está aberto a toda a veciñanza.
Mentres, a biblioteca segue pechada, co conseguinte risco de filtracións de agua que poidan danar os fondos e tamén o mobiliario ou os ordenadores e impresoras de que dispoñía. E podería ser, como noutrora, un excelente servizo de dinamización cultural, como o é a biblioteca da Fundación Xosé Neira Vilas, na parroquia cruceña de Gres. Xa no último pleno, unha vez máis, a edil do BNG reclamou a súa posta en marcha, como xa ten feito o PP tamén en varias ocasións.
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