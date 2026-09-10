El BNG de Lalín denuncia que una línea de autobús a Santiago fue cancelada

El BNG Lalín lamenta la supresión de una de las líneas de autobús que conecta durante la semana Santiago con la capital dezana, frecuencia utilizada por los vecinos que se desplazan a Compostela y retornan a sus casas a primera hora de la tarde. El problema surge, para los nacionalistas, por la decisión de la Xunta de suprimir la línea de autobús que completaba el trayecto entre Santiago y Lalín a las 16.00 horas, una de las conexiones más empleadas por los lalinenses que a diario viajan por estudios o por trabajo a la capital gallega.

La portavoz municipal del BNG, Mari Fernández Sanmartín, está recibiendo las quejas de las usuarios de este servicio, que tomaban en Compostela el autobús a las cuatro de la tarde para llegar la vuelta a Lalín. Critican además las usuarias que la suspensión del servicio fue sin previo aviso, con el que toda vez que el siguiente servicio disponible es a las 18 horas. «Solo teñen dúas opcións, ou quedar tirados en Silleda na busca dun transporte ata Lalín ou agardar ao siguiente servicio ata as seis da tarde», alega.

Fernández Sanmartín indica que cada día son cientos de personas usan este servicio para acudir desde Lalín a Santiago. Además, asegura que los afectados recibieron como respuesta por parte de la empresa que se dirigiesen a la Xunta o al Concello de Lalín. «Non é de recibo que centos de persoas que teñen neste servizo a súa mobilidade diaria nin sexan informados nin consultados arredor dos horarios e as condicións do mesmo», remarca. En esta línea, la organización nacionalista entiende que el ayuntamiento tiene que estar pendiente de las necesidades de sus vecinos y exige que el gobierno local escuche las críticas y las necesidades de su s ciudadanos y traslade sus exigencias y demandas a la Xunta, «que é a responsable de poñer e quitar estes servizos básicos».

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«Consideramos unha falta de atención gravísima que o Concello de Lalín tolere a supresión dun dos servizos básicos de mobilidade da nosa poboación con Compostela», añade Mari Fernández, quien avanza que pedirá explicaciones por este asunto en el próximo pleno municipal. Y al mismo tiempo subraya que el BNG mantendrá un contacto directo con los usuarios de este servicio público, entendiendo asimismo que se debe dar una solución a sus demandas.