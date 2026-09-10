A Biblioteca Municipal de Lalín incorpora 222 libros

A Biblioteca Municipal Varela Jácome de Lalín acaba de incorporar un total de 222 exemplares, que reforzarán os seus fondos. Os libros foron adquiridos mediante dúas subvencións Consellería de Cultura e xa están a disposición dos usuarios.

La concelleira de Cultura, Begoña Blanco, indica que no marco da axudas do programa para a adquisición de novidades editoriais en galego entraron 91 novos exemplares, a maioría dos libros de infantil e xuvenil. O total da subvención no marco deste programa foi de 1.355 euros.

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Por outro lado mercáronse 131 exemplares a través dunha subvención de 2.48 euros, dentro dos que o 25 % do total da liña son libros en galego, tal como establece a orde de axudas. Primáronse as as desideratas que fixeron os socios ao longo do ano que demandan sobre todo novelas, xunto con de libros perdidos ou non devoltos.