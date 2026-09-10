La autovía ya remonta el Val do Vea en su camino hacia A Estrada

Hace poco más de un mes la Xunta abría el segundo tramo de la autovía AG-59, la vía de alta capacidad llamada desde hace más de dos décadas a reducir la distancia entre Santiago de Compostela y A Estrada. Los 3,5 kilómetros no han supuesto una gran reducción de tiempo de conexión con la capital de Galicia, especialmente por culpa del complicado enlace en Pontevea, pero sí que han servido para llevar esta aguardada autovía hasta las orillas del Ulla. Ahora, solo queda el paso final, cuatro kilómetros más que servirán para cruzar el río y remontar el Val do Vea hasta O Rollo. Es una obra que hace solo unos años parecía muy lejana y cuya huella ya puede verse sobre el terreno.

En realidad, las obras de la llamada prolongación de la AG-59 o del segundo tramo hasta O Rollo marchan por encima de las previsiones iniciales. La UTE encargada de realizar los trabajos se está centrando en la preparación de los terrenos, especialmente de las zonas más complicadas de salvar. Y todo ello con el objetivo de que esta prolongación pueda abrirse en el mes de octubre del año 2028, según las previsiones de la Xunta de Galicia.

Trabajo en las dos laderas del río Ulla donde se construirá el nuevo puente. | L.D.

Para saber cómo marchan esos trabajos que tienen en vilo a los vecinos del Val do Vea, viajamos hasta el punto de partida, el enlace de la AG-59 en Pontevea. En este punto nos queda claro que, al contrario de lo que ocurrió en A Ramallosa, donde la autovía acababa durante años con un interminable punto y final, en Pontevea no ha sido así. Donde acaba la autovía ya sen han realizado importantes movimientos de tierra. Cabe señalar que a poca distancia de este enlace está uno de los puntos claves de este proyecto, el puente que debe superar el río Ulla para llevar la autovía hasta el Concello de A Estrada. Será el tercer puente en la misma zona, junto al medieval y el que se utiliza actualmente para que los coches cambien de provincia entre Pontevedra y A Coruña.

Mapa con dos puentes, cuatro pasos inferiores y uno superior. | L.D.

Se trata de una obra «singular», que será necesario realizar durante los meses de verano, cuando el cauce de río esté más bajo. La intención de la concesionaria era que los trabajos previos se llevasen a cabo durante este verano. Por el momento sin embargo las labores se están centrando en las tareas previas, que incluyen desde obras de drenaje a movimientos de tierra y cortes de árboles. Sobre el terreno y vistas las dos laderas del río queda claro que no es una obra sencilla.

Tras pasar el río Vea se prepara un paso inferior. | L.D.

Tras cruzar el río y ya en la parroquia de Couso, notamos que los citados trabajos previos han avanzado mucho en esta zona. Es fácil ir siguiendo el camino por el que discurrirá la autovía, en una panorama marcado por el trabajo de las excavadoras y los movimientos de tierra. En esta zona más cercana al río Ulla está previsto construir el primer paso superior, que permitirá salvar la carretera que bordea el río por su lado sur.

Ya en Cora toca zona llama, casi recta hacia el desino final. | L.D.

Siguiendo esa carretera precisamente llegamos a otra zona clave de esta obra y uno de los puntos donde más se ha avanzado. Según las previsiones trasladadas por la unión temporal de empresas adjudicataria, el viaducto del Vea podría quedar ejecutado antes de finalizar este año y, vistos los avances y los medios, podría ser cierto si el tiempo lo permite. En la actualidad dos excavadoras trabajan en el lado sur del río, encargándose de rebajar la loma más alta y situarla al nivel de la más baja. Abajo, en el río ya se han preparado los pilares.

La tierra retirada en la zona del río se utiliza para ganar altura. | L.D.

Pero los avances no paran aquí. Toda la tierra y piedras que se está retirando para la preparación del viaducto se traslada a la zona posterior. Ya estamos en la parroquia de Cora y a partir de aquí queda camino casi todo línea recta con solo una amplia curva de derechas. Es zona de subida para recuperar el desnivel hacia el destino final en O Rollo, así que esta tierra retirada sirve para ir ganando altura y para servir de base para una autovía que casi es posible imaginar. En este tramo final los problemas no son geográficos, sino de viales. Hay que cruzar Santa Cristina de Vea, una zona con más población, más casas y más carreteras que hay que salvar. Para ello está previsto llevar a cabo tres pasos inferiores, el último de ellos ya casi arriba, poco después del Bar O Rollo. En esta zona ya se llevaron a cabo desbroces y talas de árboles, que permiten ver por dónde irá el camino de la autovía.

Preparativos en el segundo viaducto, el que pasará por encima del río Vea. | L.D.

Y finalmente llegamos a O Rollo, en concreto al tramo final de la conocida como recta de Baloira en sentido descendente. En este punto está previsto llevar a cabo una glorieta de grandes dimensiones que cortará la PO-841. En ella entroncará la autovía, con la opción de ir en ambas direcciones. Estos trabajos se dejarán para la parte final de la obra.

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El resultado final será una autovía de 14 kilómetros que unirá A Estrada y Santiago en unos diez minutos. Se trata de un camino que comenzó en el año 2005, con la colocación de la primera primera piedra, y que pronto llegará a su destino.