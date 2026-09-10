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Arranca The Burguer Top en A Estrada

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A Estrada acoge desde hoy una nueva edición de The Burguer Top, el festival gastronómico que reúne en la Praza da Constitución a varios food trucks especializados en hamburguesas. El evento se prolongará hasta el domingo 13, con degustaciones desde las 20.00 horas.

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