Agadea escoge A Estrada para la entrega de los premios SIMBAD

A Estrada acoge hoy la entrega del V Premio SIMBAD para el Recuerdo y el Alzhéimer, un galardón de Agadea que reconoce obras de literatura infantil y juvenil en gallego vinculadas con la memoria y las demencias. El acto será a las 19.00 horas en el MOME, con entrada libre. La cita estará presentada por Pablo Chichas y contará con la actuación de The Bichos Jazz Band. Durante el evento se dará a conocer el fallo del jurado y se entregará un premio dotado con 3.000 euros. El certamen busca acercar el alzhéimer a las nuevas generaciones a través de la literatura y fomentar valores como la solidaridad y el cuidado intergeneracional, dentro del Mes del Alzheimer.