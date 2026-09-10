La AED pide parcelas en Lalín 2000 ajustadas a la demanda

Ramiro Mejuto reunió a su junta directiva en el primer encuentro de la nueva dirección de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), reunión en la que se marcaron las prioridades para el mandato que acaba de arrancar.

Entre los primeros acuerdos adoptados figura la solicitud de reuniones institucionales con los alcaldes de los seis municipios da comarca de Deza; con el presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López; y con los conselleiros de Emprego, Comercio e Emigración, José González; Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez; Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; Cultura, Lingua e Xuventude, José López; y Medio Rural, María José Gómez. La finalidad de estos encuentros es trasladarles diversas demandas en los respectivos sectores y formular diferentes posibilidades de colaboración.

En materia industrial, la directiva de Mejuto aguarda abrir una vía de colaboración con el Concello de Lalín y con la Xunta para coordinar la parcelación de la cuarta fase del polígono Lalín 2000. En este sentido, la patronal propone que los predios resultantes de la ampliación del parque se ajusten a la demanda de suelo existente por parte de las empresas interesadas en asentarse allí. También se incidirá en la medidas correctoras en un proyecto que evalúa los protocolos de seguridad y de emergencias para afrontar posibles riesgos o catástrofes en el entorno del polígono.

Otro ámbito de trabajo prioritario será el de la formación, tanto en materia de Formación Profesional reglada, como de la enseñanza no reglada que se imparte en propia AED, con la finalidad de capacitar trabajadores para sectores específicos con una alta demanda de personal. En cuanto al sector del comercio, entre las principales acciones a llevar a cabo en la recta final del año destacan el lanzamiento de los Bonos Comercio en coordinación con el Concello de Lalín, la campaña del Black Friday y la campaña navideña.

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La directiva también acordó realizar nuevas acciones para aumentar el número de asociados, que actualmente se encuentra en 344, con la finalidad de recuperar el umbral de los 400. Y se fijó para el sábado 7 de noviembre por la tarde la celebración de la décima edición de la Xuntanza Empresarial, que tendrá un nuevo formato con el propósito de favorecer la interrelación y el networking entre los asistentes.