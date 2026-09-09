A la venta el céntrico Garaje Avelina Touceda: 35 plazas por menos de 200.000 euros

Encontrar plaza de garaje en el centro de A Estrada es, como ocurre en otras muchas localidades de tamaño similar o más grandes, una tarea complicada. Solo hay que echar un vistazo a los portales inmobiliarios o de segunda mano para constatar que la oferta, tanto en alquiler como en compra, es bastante escasa. En el primer caso encontramos solo un par de propuestas, una oferta similar a los aparcamientos en venta. En esta búsqueda nos topamos sin embargo un caso llamativo. No se trata de la venta de una plaza, sino de un aparcamiento entero.

Hay que decir que, si hablamos de ubicación, el Garaje Avelina Touceda es, probablemente uno de los más céntricos. El aparcamiento, situado en el número 10 de calle Don Nicolás, está a solo unos pasos de la plaza de la Farola, casi pisando la nueva zona peatonal del centro de la villa. Esa situación se explica principalmente por su antigüedad. Este garaje se encuentra en el sótano de los tres bloques de edificios que copan gran parte de esta calle, unos edificios que fueron construídos en 1972. En esa época, y al contrario de lo que acostumbra a hacerse ahora, las plazas no iban asociadas a los pisos. El sótano al completo del edificio fue adquirido por un empresario, quien desde el primer momento comenzó a ofertar sus plazas en alquiler.

Imagen interior del aparcamiento con 35 plazas. |

En aquella época, cuando el parque de coches en el pueblo no era tan amplio y donde abundaban los sitios para aparcar en las calles, no eran habituales este tipo de garajes. En aquel entonces había por ejemplo el garaje de Amadeo, situado en la calle Benito Vigo, en medio de la cuesta de la «Gran Vía», con oferta también de lavado. También había un aparcamiento similar en la parte de alta de la Avenida de América, junto a la Carnicería Codesido, que sigue abierto. También estaba ya el aparcamiento de Carballo, en la también céntrica calle Serafín Pazo, que también sigue ofertando plazas de aparcamiento.

En Garaje Avelina Touceda destacaba sin embargo por su ubicación y por su tamaño. Dentro cabían 35 coches, aunque hoy en día, algunas de esas plazas se quedan un poco pequeñas para vehículos de tamaño grande. En total el garaje cuenta con 1.100 metros cuadrados de superficie

Revalorizar el piso

Este aparcamiento está a la venta en la inmobiliaria estradense Prieto Gestión, quienes nos explican que las plazas no se pueden comprar de manera individual. La propietaria, que durante años se encargó de gestionar personalmente el garaje, quiere venderlo entero.

Desde Prieto Gestión nos apuntan a que el precio del parking se encuentra en algo menos de 200.000 euros. Es una cantidad importante que puede afrontarse como una inversión, ya que el aparcamiento tiene licencia y se está utilizando para el alquiler por plazas. Sin embargo, consideran que los más interesados en hacerse con este parking subterráneo deberían ser los propietarios de los numerosos pisos que hay en los tres bloques de edificios que están sobre él. Aunque el garaje no cuenta con ascensor, consideran que el hecho de tener una plaza propia bajo el piso es algo que revalorizaría mucho estos céntricos apartamentos –algo que ya hicieron con sus reciente reforma exterior–.

Una segunda opción

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Hay que decir que el Garaje Avelina Touceda no es la única opción de este tipo que se oferta en el pueblo de A Estrada. A la venta en portales inmobiliarios también se puede encontrar otro aparcamiento que se utiliza para alquiler de plazas. En este caso está situado en una nave que se encuentra en la calle Pérez Viondi, casi a la altura del centro escolar. Se trata de un espacio de 1.000 metros cuadrados. En la parte anterior de la nave se puede edificar hasta 3 alturas más bajo cubierta, sobre una superficie de 300 m².